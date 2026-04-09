Ceny w Niemieckim i Polskim sklepie różnią się o 25% sztywne 25%



jak dla mnie to jest jeden i ten sam sklep. Szata graficzna, zdjecia 'feel', dla mnie to jest wszystko to samo. No ale może tylko wymyślam.

Sklep polski - www.meblekolonialne24.pl

Sklep niemiecki - https://www.massivmoebel24.de/

Logo niemieckiego sklepu





Logo Polskiego sklepu





Porównanie cen. Po lewej Niemcy, po prawej Polska

Różnice w cenach

Mebel #121: Cena DE: 600 EUR (2550 PLN) vs Cena PL: 3199 PLN (Różnica: +650 PLN)

Mebel #136: Cena DE: 300 EUR (1275 PLN) vs Cena PL: 1599 PLN (Różnica: +325 PLN)

Mebel #143: Cena DE: 1099 EUR (4670 PLN) vs Cena PL: 5849 PLN (Różnica: +1180 PLN)

Mebel #128: Cena DE: 890 EUR (3780 PLN) vs Cena PL: 4699 PLN (Różnica: +920 PLN)

Mebel #231: Cena DE: 650 EUR (2760 PLN) vs Cena PL: 3499 PLN (Różnica: +740 PLN)

Praktycznie na każdym meblu w asortymencie narzut na polski rynek to 25%. Wybrałem tylko niektóre, a tak jest praktycznie z każdym.





Gdyby to były tylko ceny na niemcy, stwierdziłbym OK.

Gdyby nie wysyłali nigdzie indziej niż niemcy - też spoko, no ale niestety tak nie jest.

Wysyłają nawet do Włoch, ale do sąsiada Polaka już nie. No tak, bo mają w Polsce 'partnera' który ma wizualnie praktycznie taką samą stronę i dokładnie takie same logo xD





Czyli wysyłają do Austrii, Belgii, Francji, Włoch, Luxemburgu, Holdanii i Szwajracii.

nie jest podany koszt wysyłki, ale skoro potrafią ogarnąć wysyłkę do Włoch, do jakim cudem nie do Polski?

Mieszkam w woj. lubuskim - BARDZO blisko granicy. o czym dałem znać w jednym z pierwszych maili.







Na pierwszego maila w odpowiedzi dostałem taką wiadomość (tłumaczenie poniżej screena)







Dziękujemy za wiadomość i zainteresowanie produktami w naszym sklepie internetowym. Nie wysyłamy do Polski, ponieważ mamy tam partnera. Możesz zamówić bezpośrednio u nich: https://www.meblekolonialne24.pl

Czyli - nie odmawiamy wysyłki bo przecież możesz kupić u naszego 'partnera' który ma 25% wyższe ceny, i taki z niego partner, że ma takie same logo i w sumie to pewnie jeden i ten sam podmiot, no ale ok. Zapytałem też o różnicę w cenie (na niekorzyść Polskiego klienta) Oczywiście dałem im znać, że ten ich 'partner' to trochę drogi, bo ma 25% wyższe ceny.

Dziękujemy za wiadomość. Cena w Polsce różni się od ceny w Niemczech, ponieważ do ceny doliczany jest podatek VAT i koszty wysyłki. Dziękujemy za zrozumienie. Chętnie pomożemy.

xD

po pierwsze, cena mebla ani w polskim, ani w niemieckim sklepie nie uwzględnia wysyłki. W Polskim jak i niemieckim trzeba zapłacić za wysyłkę,

a w niemczech jest albo za darmo, jeżeli jest się wystarczająco blisko, to za 99 euro





Do tego róznica Vatu to 4% i (25% w polsce vs 21% w niemczech) i w żaden sposób nie tłumaczy 25% narzutu.

nie wiem czy Serviceversand inkl. Vertragung można rozumieć jako dostawę z wniesieniem, ale jeżeli tak - to na przesyłce też przepłacamy, ale prawie 2x, bo wtedy jest to 99 eu vs 650 PLN - no ale ok. to akuratch firmy zewnętrzne więc pomijam.

Oczywiście dałem im znać, że transport i Vat nie są przecież uwzględnione w cenie mebli.

Odpowiedź sklepu:

We Francji obowiązują te same ceny; doliczamy 20% VAT od towarów, a w Polsce stawka VAT wynosi 23% – są to stawki obowiązujące w całej UE.

Nie odmawiamy dostawy, ale mamy przedstawiciela w Polsce, więc nie możemy zerwać umowy o reprezentacji.

Zapraszamy do zakupów w naszym salonie w Niemczech i samodzielnego załatwienia sprawy wysyłki i zgłoszenia celnego, jeśli będzie to dla Państwa wygodne.

Może po prostu jestem głupi, ale jakie zgłoszenie celne? co ma 3% vatu do 25% narzutu?





I nie odmawiamy dostawy, ale weź kup u naszego 'partnera' 25% drożej.









Cena artykułu MONTREAL #127 z transportem i wniesieniem - 988 eu - około 4200 PLN w niemieckim Sklepie

Ten sam artykuł, dostawa z wniesieniem w Polskim sklepie





5350 PLN

No nie wiem skąd Pani w sklepie wzięła te tłumaczenia o vacie i transporcie.

nie ważny produkt, czy dostawa, czy brak dostawy i odbiór osobisty - w Polsce drożej.

Dla mnie to ewidentne strzyżenie polskiego klienta i blokowanie wolnego rynku w UE (tzw. geoblocking).

Skoro wysyłają do Włoch, to tym bardziej powinni wysyłać do Polski.

Nie wiem co z tym zrobić i gdzie to zgłosić. Chyba, że to normalne i ruchanie Polskiego klienta i nakładanie marży 25% w Unii jest dozwolone.

Co sądzicie?