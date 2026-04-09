Ceny w Niemieckim i Polskim sklepie różnią się o 25% sztywne 25%
jak dla mnie to jest jeden i ten sam sklep. Szata graficzna, zdjecia 'feel', dla mnie to jest wszystko to samo. No ale może tylko wymyślam.
Sklep polski - www.meblekolonialne24.pl
Sklep niemiecki - https://www.massivmoebel24.de/
Logo niemieckiego sklepu
Logo Polskiego sklepu
Porównanie cen. Po lewej Niemcy, po prawej Polska
Różnice w cenach
Mebel #121: Cena DE: 600 EUR (2550 PLN) vs Cena PL: 3199 PLN (Różnica: +650 PLN)
Mebel #136: Cena DE: 300 EUR (1275 PLN) vs Cena PL: 1599 PLN (Różnica: +325 PLN)
Mebel #143: Cena DE: 1099 EUR (4670 PLN) vs Cena PL: 5849 PLN (Różnica: +1180 PLN)
Mebel #128: Cena DE: 890 EUR (3780 PLN) vs Cena PL: 4699 PLN (Różnica: +920 PLN)
Mebel #231: Cena DE: 650 EUR (2760 PLN) vs Cena PL: 3499 PLN (Różnica: +740 PLN)
Praktycznie na każdym meblu w asortymencie narzut na polski rynek to 25%. Wybrałem tylko niektóre, a tak jest praktycznie z każdym.
Gdyby to były tylko ceny na niemcy, stwierdziłbym OK.
Gdyby nie wysyłali nigdzie indziej niż niemcy - też spoko, no ale niestety tak nie jest.
Wysyłają nawet do Włoch, ale do sąsiada Polaka już nie. No tak, bo mają w Polsce 'partnera' który ma wizualnie praktycznie taką samą stronę i dokładnie takie same logo xD
Czyli wysyłają do Austrii, Belgii, Francji, Włoch, Luxemburgu, Holdanii i Szwajracii.
nie jest podany koszt wysyłki, ale skoro potrafią ogarnąć wysyłkę do Włoch, do jakim cudem nie do Polski?
Mieszkam w woj. lubuskim - BARDZO blisko granicy. o czym dałem znać w jednym z pierwszych maili.
Na pierwszego maila w odpowiedzi dostałem taką wiadomość (tłumaczenie poniżej screena)
Dziękujemy za wiadomość i zainteresowanie produktami w naszym sklepie internetowym. Nie wysyłamy do Polski, ponieważ mamy tam partnera. Możesz zamówić bezpośrednio u nich: https://www.meblekolonialne24.pl
Czyli - nie odmawiamy wysyłki bo przecież możesz kupić u naszego 'partnera' który ma 25% wyższe ceny, i taki z niego partner, że ma takie same logo i w sumie to pewnie jeden i ten sam podmiot, no ale ok. Zapytałem też o różnicę w cenie (na niekorzyść Polskiego klienta) Oczywiście dałem im znać, że ten ich 'partner' to trochę drogi, bo ma 25% wyższe ceny.
Dziękujemy za wiadomość. Cena w Polsce różni się od ceny w Niemczech, ponieważ do ceny doliczany jest podatek VAT i koszty wysyłki. Dziękujemy za zrozumienie. Chętnie pomożemy.
xD
po pierwsze, cena mebla ani w polskim, ani w niemieckim sklepie nie uwzględnia wysyłki. W Polskim jak i niemieckim trzeba zapłacić za wysyłkę,
a w niemczech jest albo za darmo, jeżeli jest się wystarczająco blisko, to za 99 euro
Do tego róznica Vatu to 4% i (25% w polsce vs 21% w niemczech) i w żaden sposób nie tłumaczy 25% narzutu.
nie wiem czy Serviceversand inkl. Vertragung można rozumieć jako dostawę z wniesieniem, ale jeżeli tak - to na przesyłce też przepłacamy, ale prawie 2x, bo wtedy jest to 99 eu vs 650 PLN - no ale ok. to akuratch firmy zewnętrzne więc pomijam.
Oczywiście dałem im znać, że transport i Vat nie są przecież uwzględnione w cenie mebli.
Odpowiedź sklepu:
We Francji obowiązują te same ceny; doliczamy 20% VAT od towarów, a w Polsce stawka VAT wynosi 23% – są to stawki obowiązujące w całej UE.
Nie odmawiamy dostawy, ale mamy przedstawiciela w Polsce, więc nie możemy zerwać umowy o reprezentacji.
Zapraszamy do zakupów w naszym salonie w Niemczech i samodzielnego załatwienia sprawy wysyłki i zgłoszenia celnego, jeśli będzie to dla Państwa wygodne.
Może po prostu jestem głupi, ale jakie zgłoszenie celne? co ma 3% vatu do 25% narzutu?
I nie odmawiamy dostawy, ale weź kup u naszego 'partnera' 25% drożej.
Cena artykułu MONTREAL #127 z transportem i wniesieniem - 988 eu - około 4200 PLN w niemieckim Sklepie
Ten sam artykuł, dostawa z wniesieniem w Polskim sklepie
5350 PLN
No nie wiem skąd Pani w sklepie wzięła te tłumaczenia o vacie i transporcie.
nie ważny produkt, czy dostawa, czy brak dostawy i odbiór osobisty - w Polsce drożej.
Dla mnie to ewidentne strzyżenie polskiego klienta i blokowanie wolnego rynku w UE (tzw. geoblocking).
Skoro wysyłają do Włoch, to tym bardziej powinni wysyłać do Polski.
Nie wiem co z tym zrobić i gdzie to zgłosić. Chyba, że to normalne i ruchanie Polskiego klienta i nakładanie marży 25% w Unii jest dozwolone.
Co sądzicie?
W tym UE 2018/302 nie chodzi o to że sklep musi wysyłać do wszystkich krajów UE. Chodzi o równy dostęp do
Kup raz jeszcze z dostawą na terenie Niemiec. Zamówienie zapewne zostanie zrealizowane.
Zasugerowano Ci partnera bo domagasz się dostawy na terenie PL której nie obsługują.
Nie chcę tłumaczyć tej firmy, bo nie znam powodów dlaczego nie obsługuje wysyłki do PL (może właśnie przerosły ich koszty, czy przepisy krajowe i brak pracowników aby to obsłużyć), ale to Ty się nakręcasz,
Dyskusja z Tobą jest bezsensu i ją zakończę. Odpowiedziałem Ci na wszystko, a Ty nie czytasz tego ani nie weryfikujesz informacji tylko brniesz dalej w banialuki które sam tworzysz. Żeby coś zrozumieć, trzeba chcieć.
To nie Ty decydujesz gdzie sprzedawca chce/może wysyłać towar. Życzę powodzenia w dochodzeniu ‚swoich’ praw dostawy do PL.
Złapałem się na ten bait bo inaczej
Czy jeśli Unia ma jakieś wady to odejmiesz je wykopkowi? To w takim razie czemu chciałbyś, aby odejmował sobie zalety? Ma być podwójnie stratny?
Można się rozejść.
Typie w Polsce Vat wynosi 23% a w Niemczech
Co do twojego bólu d--y w postaci "narzutu". Różne kraje mają różne przepisy i wymogi. Stawki podatkowe, opłaty
Wyjaśnione.
Nie chodzi o koszt transportu, bo to są podmioty zewnętrzne, a ceny na stronie polskiej czy niemieckiej NIE UWZGLĘDNIAJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU.
Chodzi o to, że wewnątrz UE nie wolno blokować zakupu klientowi tylko dlatego, że jest z Polski, by zmusić go do przepłacania u lokalnego „partnera”.
To nie jest kwestia VAT-u, bo różnica to 4%, a nie 25% marży.
Próbowałeś mieć w to w------e a meble kupić gdzie indziej? Polecam
Nikt Ci nie zabrania kupować. Po prostu musisz sobie zorganizować dostawę/wysyłkę. Żaden przedsiębiorca nie ma obowiązku wysyłać swojego towaru. Nie zgadzasz się na jego warunki = nie kupuj.
Kręć aferę jak Ci mebla nie sprzedadzą jak się pojawisz u nich na sklepie.