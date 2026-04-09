Ja powiem tylko ciekawostkę.



W 2012 w grudniu kupiłem mamie 1 gen Kindle Paperwhite.



Przez 14 lat dwa razy zapełniła pamięć przeczytanymi książkami.

Raz było to około 1050 tytułów, drugi raz nie pamiętam, ale sumarycznie na pewno przeczytała 1800 książek w te 14 lat (raz nawet sprawdzałem i prawie wszystkie były 100%)...