PAIH: Sygnalistka zwolniona dyscyplinarnie. Co warta jest ustawa o ochronie sygn
Anna Duńska, dyrektor departamentu finansów w PAIH SA została zwolniona dyscyplinarnie. Prawdziwym powodem jej zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia do organów spółki i organu nadzorującego (MRiT) o nieprawidłowościach w Spółce.Serwis21
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
Dobrze, że nie prowadzę biznesu ani żadnych inwestycji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Jare_K: xD
@Jare_K: podrawiam mentalnego niewolnika ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To tak, jakbyscie narzekali, ze przeciez w ustawie jest, ze wynagrodzenie ma byc wyplacone do 10go, a wielu pracodawcow sie nie wyrabia i tyle jest warta ustawa xD
Mało tego. Ustawa nawet nie zabrania zwolnienia pracownika. Zabrania tylko zwolnienia go w odwecie. Wiec jeśli pracodawca ma jakieś kwity na to że pracownik źle pracował spóźniał się i odwalał inną manianę to może go zwolnić pomimo ustawy i obronić to potem w sądzie.
Serio, dane o zdrowiu psychicznym pracownika? (głównej księgowej) to są dane WRAŻLIWE. W ramach Ustawy mogła takie dane przesłać dalej, ale jeżeli byłyby one w interesie publicznym i w celu zgłoszenia nieprawidłowości. Minister nie sprawuje nadzoru nad PAIH i to
Pytanie, kto jest odpowiedzialny za proces rekrutacji w jej spółce. Wątpię, że ona. Najpewniej jest tylko kolejną osobą opiniującą w procesie. Kadry mogły mieć inne argumenty, niż "potrzebujemy kogoś na już, bo sprawozdanie się spóźni", by delikwentom nie przedłużyć umowy.
I ona z czymś takim pobiegła do Ministra? serio? pierwszy
W swoim życiu spotkałem słownie dwie osoby które faktycznie byly uczciwe i miały chęć walki z burdlem gdzie po przeciwnej stronie była ich niezliczona ilość.
Spotkalem te osoby jakies 20 lat temu, przyłączyłem się do tego, akcja się rozdmuchała i początkowo skończyło się przypałem dla zarządu. Finalnie i tak z zadowoleniem kontynuowali wały.