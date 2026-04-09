Sam Altman nie umie kodować? Ludzie z OpenAI sypią szefa
CEO firmy wartej 850 mld dolarów podobno myli podstawowe pojęcia z machine learningu. Menedżer Microsoftu porównał go do Madoffa, członek zarządu nazwał socjopatą, a współzałożyciel Y Combinator twierdzi, że Altman "cały czas im kłamał".aiport
Mało tego, podobno prezes jednej spółdzielni mleczarskiej nie umie sam sera zrobić...
Niestety, szczególnie u nas w kraju pokutuje przekonanie, że dyrektor szkoły to musi być nauczyciel, a dyrektor szpitala to musi być lekarz. Brak pojęcia i umiejętności w zarządzaniu obiektem i ludźmi już żadną przeszkodą nie jest.
Altman potrafi sprzedać pomysł, wizje, zarządzać, prowadzić firmę, ale wiedzy czysto technicznej nie posiada (i nie musi) , problem jest taki, że uważa się za takiego który ją
Pewnie wartość z d--y, jak tej pani, która nic nie miała i nic nie pokazała, a była "warta" 10 mld.
Potem Managerowie muszą oczarować górę, wciskając im kit, że postawione cele da się osiągnąć luźno i że NIE MA ŻADNYCH ZAGROŻEŃ. A jak są to oni sobie poradzą....
A potem programiści muszą oczarować tych managerów,
To jest "afera" na miare tego, ze szef firmy budowlanej nie umie jeździc wywrotką albo układać płytek. No nie umie i co z tego.
@ACM04: Spróbuj może przeczytać artykuł, tam jest to wyjaśnione.
Hmmmm, kto mógłby się tak zachowywać. Już wiem, sprawdźmy jego pochodzenie.
No nieeeeee.
Znooooowuuuuuu?
I jeszcze jedno - najśmieszniejsze... wiecie że Elon Musk (prezes SpaceX) to nawet nigdy nie był w kosmosie?
Ktoś ma jeszcze jakieś rewelacje? ;)