Po tym jak papież Leon XIV skrytykował Trumpa za groźby zniszczenia Iranu, przedstawiciele administracji Trumpa wezwali na dywanik kardynała reprezentującego Watykan w USA, by zwrócić Watykanowi uwagę, że "USA mają siiłę by robić co się im podoba, i że lepiej by Watykan stał po ich stronie."