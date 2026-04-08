Administracja Trumpa pogroziła papieżowi
Po tym jak papież Leon XIV skrytykował Trumpa za groźby zniszczenia Iranu, przedstawiciele administracji Trumpa wezwali na dywanik kardynała reprezentującego Watykan w USA, by zwrócić Watykanowi uwagę, że "USA mają siiłę by robić co się im podoba, i że lepiej by Watykan stał po ich stronie."60groszyzawpis
Piękne, czy oni wiedzą że za pół roku są wybory?( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Magiczna_Yulka: Oczywiście, pełna zgoda. Jakoś wiek minimalny jest to i powinien być maksymalny. Zresztą widać najlepiej to po Bidenie i tym pomarańczowym clownie, że na starość to lepiej jednak w domu siedzieć.
@not-sweet: Jaki alarm? Cywilnie to szantaż, jednak tu mamy do czynienia ze szczeblem międzynarodowym, a to wg mnie wygląda jak terr...
@groszek71: Rok temu było blisko.
no właśnie widać jak sobie radzą w Iranie ( ͡° ͜ʖ ͡°)