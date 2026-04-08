Dobry przykład tego jak wygląda odpowiedzialność w medycynie, a czego bardzo często nie rozumieją pacjenci.



Tu lekarze pójdą siedzieć nie dlatego że wystąpiło krwawienie, bo to jest powikłanie które może wystąpić.

Pójdą siedzieć bo nie zapewnili pacjentce nadzoru ginekologa, nie rozpoznano tego krwawienia, a po rozpoznaniu nie podjęto odpowiednich działań jak zabieg na ratunek życiu lub natychmiastowy transport do ośrodka wyższej referencyjności.