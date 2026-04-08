Pierwszy dzwonek rowerowy nie do zablokowania przez noise-cancelling!
Skoda (tak, ta od samochodów) wróciła do korzeni i stworzyła DUOBELL pierwszy dzwonek rowerowy zaprojektowany tak, żeby przebijał się przez active noise-cancelling w słuchawkach. W Londynie kolizje rowerzysta-pieszy wzrosły o 24%, bo 54% pieszych ma ANC i nie słyszy dzwonka.Yuikinex
@Silvia_Torque: mogliby zrobić i opatentować by mieć pewność że ich dzwonków nikt nie uciszy 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
Pokazali że niby słychać go nawet o 22m dalej, tylko w jakich warunkach? Jakie słuchawki, jaka głośność muzyki? Jak mam dobre słuchawki z głośną muzyką to najczęściej nie usłyszę piły motorowej i to bez żadnego ANC, chyba że mam przyciszone to wtedy usłyszę też zwykły dzwonek. Możliwe że ten dzwonek jest nieco lepszy, ale żeby to stwierdzić to trzeba