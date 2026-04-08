Prokuratura prześwietla Zondacrypto. Śledztwo w sprawie braku płynności giełdy.
Prokurator Generalny zarządził śledztwo po doniesieniach o 99-procentowym spadku rezerw Bitcoina na Zondzie i blokowaniu wypłat klientom. Sprawa jest poważna i łączy się z zaginięciem założyciela BitBaya, Sylwestra Suszka dla każdego, kto trzyma tam środki, to sygnał do najwyższej czujności.Kruk_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
<pudziantobynicniedało>
@Ser_Rdest: nie wiem jak wcześniej było ale zajrzałem aby wyplacic jakieś zapomniane środki a tam np na parze soł/usdc wolumen dzienny 35k PLN i spread doslownie 10 USD (83 - 93 USD), także chyba rzadko ludzie tam zaglądają