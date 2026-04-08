Colchester - miasto z rzymskimi murami obronnymi
Colchester jest miastem w Anglii, które posiada rzymskie mury obronne zbudowane w latach 65-80 naszej ery. Ich obwód wynosił 2800 metrów, a do wnętrza miasta prowadziło sześć miejskich bram, z których do dzisiaj przetrwały dwie: Balkerne Gate i Duncans Gate. Do dzisiaj przetrwało 2/3 długości.antekwpodrozy
Bardzo ładnie i jest co pozwiedzać. Na każdym kroku historia, która wtapia się w codzienne życie.
Z ciekawostek; jeśli traktować historię o zamku Camelot i królu Arturze jako prawdziwą, to Colchester jest wymieniany jako jedna z możliwych lokalizacji.
W Colchester mieszkał i zmarł również Juliusz Nowina-Sokolnicki. Polski polityk emigracyjny i jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci związanych z rządem RP na uchodźstwie.
Gloucester