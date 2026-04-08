Mieszkałem w tym mieście dwa lata (2006-2008).

Bardzo ładnie i jest co pozwiedzać. Na każdym kroku historia, która wtapia się w codzienne życie.



Z ciekawostek; jeśli traktować historię o zamku Camelot i królu Arturze jako prawdziwą, to Colchester jest wymieniany jako jedna z możliwych lokalizacji.



W Colchester mieszkał i zmarł również Juliusz Nowina-Sokolnicki. Polski polityk emigracyjny i jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci związanych z rządem RP na uchodźstwie. Pokaż całość