Zbudowałem darmowy portal z danymi finansowymi polskich spółek z KRS
Od kilku miesięcy buduję analizafirm.pl portal, który parsuje sprawozdania finansowe z Ministerstwa Finansów i prezentuje je w czytelnej formie. Przychody, zyski, bilans, wskaźniki, wykresy, powiązania osobowe. Wszystko za darmo, bez rejestracji. Dane z oficjalnych źródeł.kamil-rybicki1
https://analizafirm.pl/firma/0000763565/setprofit
KAMIL PIOTR RYBICKI
MAGDALENA MARIA RYBICKA
są nieklikalne
Co wygrałem?
Właśnie pobieramy sprawozdanie finansowe tej firmy. Dane pojawią się automatycznie." 5 min i nic
@TangoiCash: Najprawdopodobniej firma nie ma żadnych sprawozdań w rejestrze. W przypadku gdy takie sprawozdania są w MF, to w około 20 sekund powinno się pojawić. Z firm, które składały kiedykolwiek sprawozdania mamy już w bazie około 90% i wtedy nie trzeba czekać. W przypadku firm, gdzie tych danych nie ma próbujemy wielokrotnie odpytać rejestr żeby mieć
Failed to execute 'json' on 'Response': Unexpected end of JSON input
Nie znaleziono firmy
JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data
Nie widziałem nigdzie na wykopie info o tym wałku, Pani Kasix dosała 4 miliony dofinansowania na stronę www, nie dziwie się, że udar miała jak w takim stresie musi żyć xD
https://www.youtube.com/watch?v=dBQKnEV4Rgg
W polu wyszukiwania jest informacja, żeby podać nazwę,nip, czy KRS jak wpisuje NIP to mnie informuje, że wyszukiwarka nie szuka po nipie i mam wpisać KRS :)
search.php:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()
Czego nie rozumiesz ;p