Kwiecieńmaj 1945. III Rzesza się rozpada. Koniec jest blisko. A jednak oni wciąż zabijają. Strażnicy obozów, SS-mani, członkowie Hitlerjugend, zwykli ludzie ogarnięci fanatyzmem. Nie muszą. Mogą przestać. Mogą wybrać inaczej. A mimo to wybierają śmierć innych. Dlaczego?