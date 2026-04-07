Przejdźmy od razu do rzeczy. Wczoraj użytkownik @Drom opublikował znalezisko o tym, że moderacja serwisu zakopuje znalezisko krytykujące zachowanie posłanki KO, naśmiewającej się z incydentu spalenia krzyża. Użytkownicy w komentarzach pisali, że już wielokrotnie obserwowali podobne sytuacje jak takie znaleziska dostają shadowbany, są ukrywane dla niezalogowanych, spadają na sam dół listy znalezisk etc. Nie chodzi tutaj o to, kto kogo popiera lub na kogo głosuje, tylko o standardy moderacji, która powinna być obiektywna i bezpartyjna.

Niedługo później oznaczył mnie pewien jegomość z awatarem sugerującym jego przynależność polityczną będącą raczej na lewo i zaczął się chwalić banem, który otrzymał @Drom i napisał, że następnym razem "postarają się o następnego". A dlaczego @Drom jest w ich mniemaniu "prawakiem"? Bo skrytykował moderację zakopującą znaleziska krytykujące jedną partię polityczną…

Po odpisaniu mu, żeby chociaż się trochę kryli ze swoimi wpływami w moderacji, znikąd przyszło mi 24 powiadomień o wymoderowaniu 23 wpisów oraz ostrzeżenie od moderacji. Jestem typem osoby, która zazwyczaj nie pisze za wiele komentarzy, także od razu widać, że przekopali cały profil i pozgłaszali wszystko, co się dało. Usunięto mi również komentarz z powyższym screenem, tak jakby moderacja miała coś do ukrycia ( ͡° ͜ʖ ͡°) @Famine który rozmawiał o tym ze mną we wpisie na mirkoblogu nagle też zaczął mieć swoje wpisy moderowane, dodawane tagi etc.