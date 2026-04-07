Przejdźmy od razu do rzeczy. Wczoraj użytkownik @Drom opublikował znalezisko o tym, że moderacja serwisu zakopuje znalezisko krytykujące zachowanie posłanki KO, naśmiewającej się z incydentu spalenia krzyża. Użytkownicy w komentarzach pisali, że już wielokrotnie obserwowali podobne sytuacje jak takie znaleziska dostają shadowbany, są ukrywane dla niezalogowanych, spadają na sam dół listy znalezisk etc. Nie chodzi tutaj o to, kto kogo popiera lub na kogo głosuje, tylko o standardy moderacji, która powinna być obiektywna i bezpartyjna.
Niedługo później oznaczył mnie pewien jegomość z awatarem sugerującym jego przynależność polityczną będącą raczej na lewo i zaczął się chwalić banem, który otrzymał @Drom i napisał, że następnym razem "postarają się o następnego". A dlaczego @Drom jest w ich mniemaniu "prawakiem"? Bo skrytykował moderację zakopującą znaleziska krytykujące jedną partię polityczną…
Po odpisaniu mu, żeby chociaż się trochę kryli ze swoimi wpływami w moderacji, znikąd przyszło mi 24 powiadomień o wymoderowaniu 23 wpisów oraz ostrzeżenie od moderacji. Jestem typem osoby, która zazwyczaj nie pisze za wiele komentarzy, także od razu widać, że przekopali cały profil i pozgłaszali wszystko, co się dało. Usunięto mi również komentarz z powyższym screenem, tak jakby moderacja miała coś do ukrycia ( ͡° ͜ʖ ͡°) @Famine który rozmawiał o tym ze mną we wpisie na mirkoblogu nagle też zaczął mieć swoje wpisy moderowane, dodawane tagi etc.
Jeszcze raz powtórzę: nie chodzi o to, czy ktoś skrytykował posłankę KO, czy posła Konfederacji. Chodzi o to, że moderacja nie powinna być regularnie widziana w zakopujących znaleziska krytykujące jedną wybraną partię, a użytkownicy są banowani za zwracanie na to głośno uwagi.
Ilu tu aktywnych użytkowników pozostało, że sobie grupa trzymająca władzę pozwala na takie harce?
posłanka KO wyśmiewa się ze spalenia krzyża? usuwają znalezisko za manipulację, bo to BYŁA posłanka KO
ale np. takie coś sobie normalnie wisi i później ci sami ludzie piszą, że główna to psychiatryk ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Państwo zmądrzało i wybrało według jego własnych rad - najgorsze co może być to prezydent z tej samej partii co rządząca ( ͡° ͜ʖ ͡°)
*Nawrocki i jego wyborcy myśleli że wetuje Safe, a on tylko zablokował inwestycje w niektóre służby ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
matka wie, że ćpiesz?
Nudel już pierdzi w pasiak bo uraził jaśnie moderatorkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)