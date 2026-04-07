Wreszcie ktoś to powiedział. Dotykowe przyciski są tańsze o połowę
Szef Ferrari Benedetto Vigna przyznał, że dotykowe przyciski są nawet o połowę tańsze od fizycznych. Mimo oszczędności marka wraca do klasycznych przełączników, bo rozwiązania dotykowe pogarszały ergonomię i bezpieczeństwo jazdy.Nick7C5
1. Projekt wzorniczy (design, ergonomia, ikona, kształt) - najtańsza część: 10000-150000 zł
2. Projekt inżynieryjny (mechanika, elektronika, trwałość) - zaczyna się automotive: normy, testy, materiały, odporność na temperaturę, wilgoć, drgania, chemikalia: 50000 - 500000 zł
3. Formy wtryskowe (najdroższy element): formy proste: 80000-200000 zł; formy wielogniazdowe, dwukomponentowe, z teksturą i wysoką precyzją: 200000-1000000+ zł
4. Testy i certyfikacja (IATF, ISO, automotive-grade) - każdy element
kiedys np w bmw byl taki maly panel z kilkoma przyciskami do kontroli trakcji, podgrzewane fotele, wlaczenie PDC itp i
Czemu pół? Bo Mazda 6 przez jakiś czas była niedostępna przez brak homologacji na radio DAB jeśli mnie pamięć nie mylił.
A przy Ferrari robi?
Jak samochód kiedyś służył do jeżdżenia, z rzeczy którymi sobie można było sterować to było parę świateł, nawiew i radio.
A dziś samochód to "infotainment" z ogromną liczbą opcji użytkowania, konfiguracji itp.
I tu nawet nie chodzi o to czy będziemy mieć przyciski fizyczne czy dotykowy ekran,
@hrabia_ponimirski: jak telefon jest w uchwycie to MOZESZ uzywac.