Mam problem z reklamacją w sklepie oleole.pl Nie mogę doprowadzić do wymiany wadliwego modułu pamięci ram, choć sklep uznał reklamacje za zasadną nie chce wysłać mi nowego zestawu kości. Zamiast tego proponuje zwrot pieniędzy. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt niekorzystnej dla mnie zmiany aktualnej ceny rynkowej pamięci operacyjnej. Kości kupione zostały za ok 400zł, aktualnie bliźniacze moduły są w cenie ok. 1800zł To są stosunkowo nowe kości RAM Corsair Vengeance DDR5 32GB (2 x 16GB) 5200 CL40, ale sklep twierdzi, że są niedostępne. Na ich stronie, są moduły tego samego producenta, o tej samej pojemności, o tych samych parametrach, ale oznaczenie produktu różni się jedną literą w kodzie producenta i na tej podstawie sklep uznaje, że nie jest to ten sam produkt. Cała sprawa ciągnie się ponad miesiąc, bo najpierw oleole chciał naprawić kości, ale po czasie doszedł do wniosku, że to niemożliwe i zaproponował zwrot pieniędzy. Cały proces reklamacyjny odbywa się poprzez Allegro, ale oni też oprócz zwrotu pieniędzy nie mogą niczego innego zaproponować. Nie czują się też kompetentni, aby ocenić merytorycznie cały spór z wymianą.