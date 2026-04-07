"Lekarz wystawiał fałszywe zaświadczenia onkologiczne. Wziął łapówki na milion"
"Lekarz z województwa śląskiego stanie przed sądem pod zarzutem popełnienia blisko 100 przestępstw związanych z wystawianiem fałszywej dokumentacji medycznej dotyczącej rzekomego leczenia onkologicznego. Według ustaleń śledczych za wystawienie nieprawdziwych zaświadczeń przyjmował łapówki..."paramedix
Brat znajomego lekarz medycyny pracy wystawiał za pieniądze zaświadczenia. Wyszła afera i finalnie dostał zakaz wykonywania zawodu. Mimo zakazu robił dalej to samo i znowu go zgarnęli. Obecnie ma prywatną praktykę i jest szanowanym lekarzem od "zaświadczeń" w moim mieście. Policja, prokuratorzy, sędziowie i lekarze, to kółko wzajemnej adoracji i samopomocy. Ktoś musi już naprawdę podpaść, żeby go ruszyli.