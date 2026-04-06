Cześć Mirki i Mirabelki
Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim którzy mi pomogli, ostatnim razem mianowicie w walce z ZUS.
25.03.2026 zus wypłacił mi zaległe pieniądze *po pół roku*
A teraz chcę Wam opisać historię, która brzmi jak kiepski żart, ale wydarzyła się naprawdę. To opowieść o tym, jak w tym kraju może sprowadzić na Ciebie brutalną interwencję, rasizm i totalną „spychologię” urzędniczą.
Bytom, 16 stycznia: W autobusie linii M3 relacji Tarnowskie góry-Bytom miałem sytuację z kontrolerami biletów. Coś mi nie grało, (podejrzenie ,że to nie byli prawdziwi kontrolerzy, bełkot bez sensu grożenie opłatą cyt. "policyjną" posiadali dziwny terminal. ) więc sam wezwałem Policję, żeby ich zweryfikować. Przyjechali, sprawdzili, (miałem racje) wszystko odbyło się kulturalnie i profesjonalnie. Sprawa rozwiązana wzorowo. To ważne dla dalszej części.
Tarnowskie Góry, 10 luty: Sytuacja się powtarza – kontrola biletów, mam wątpliwości co do uprawnień kontrolujących. Nauczony dobrym doświadczeniem z Bytomia, ponownie sam dzwonię na numer alarmowy i czekam na przyjazd patrolu, żeby w spokoju wyjaśnić sprawę, nie chciano mnie z autobusu wypuścić (na dworcu). Udało mi się wydostać siadam na ławce i czekam na przyjazd patrolu. Zamiast kulturalnego patrolu, podjeżdża nieoznakowany SUV o rejestracji *SY - 5701k*. Wywiadowcy. Zamiast „dzień dobry”, potraktowano mnie jak fatalnie, kazano mi się legitymować (co zrozumiałe) oraz.. jeden z funkcjonariuszy stwierdził ,że będą mnie PRZESZUKIWAĆ, na co nie chciałem się zgodzić bo nie po to żeśmy się tu spotkali, zostałem zapytany o spożywany a-----l, odpowiedziałem "Tak wypiłem drinka w domu, na Bytomiu" - Wtedy zostałem zakuty w kajdanki rzucony na asfalt, przewieziony na komendę w celu badania urządzeniem pomiarowym. Wydmuchałem 0.51 (od wypicia do badania minęło jakieś 25min) gdy czekałem na badanie, poprosiłem o wodę, usłyszałem od funkcjonariusza: „Taki Cygan jak ty powinien się napić z kałuży gdy leżał na glebie”.
Wywieźli mnie do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu. Wynik?(brak weryfikacji w sposób świadomy osoba dokonująca czynności medycznych zasłaniała ręką wynik na urządzeniu pomiarowym wynik podawany był tylko USTNIE). Wypuścili mnie po 3 godzinach, ale to, co zaczęło się dziać w papierach, to już czysty Bareja.
Wychodząc z izby, byłem zły jednym słowem "w----i ony" Co się tam wyprawia. Więc wysłałem pisma wpierw do prokuratury , później do sądu, następnie do jednostki zawiadującej izbą wytrzeźwień itp(wydział ZDROWIA w Sosonowcu)
„Paradoks Pacjenta-Niepacjenta”:
W Izbie w Sosnowcu wyciągnięto ode mnie dane wrażliwe (leki, choroby). Osoba dokonująca badania, domniemam "lekarz", jeśli to nie był lekarz, jakim prawem ktoś wypytuje się mnie o moje choroby i sytuację zdrowotną, chyba ,że to był lekarz wtedy mamy do czynienia z badaniem i RPP powinien zająć stanowisko.
I teraz cały idiotyzm:
Wysłałem skargi wszędzie. Efekt?
- MSWiA wysłało do KGP.
- KGP wysłało do KWP Katowice.
- Urząd Miasta wysłał do Starosty.
- Policja z Tarnowskich Gór od miesiąca milczy
- Ministerstwo Zdrowia: Twierdzi, że w Izbie odbywa się badanie lekarskie. Czyli jestem pacjentem.
- Rzecznik Praw Pacjenta: Odpisał mi, że Izba to nie podmiot leczniczy, więc nie jestem pacjentem i Rzecznik nie może mnie bronić.
Piszę to aby kolejny raz nagłośnić działanie chorego systemu oraz proszę o pomoc na koszty obsługi prawnej. Dziękuje
Kupujesz bilety na komunikację czy nie kupujesz? Uważam, że to bardzo istotna sprawa, którą całkowicie przemilczałeś.
Domniemany lekarz
A policjanci byli prawdziwi? Zadzwoniłeś na policje aby ich sprawdzic? Sam napisałeś, że to był nieoznakowany samochod, więc może to przebierańcy
Mialem kiedyś sąsiada. Pojechał zgłosić że mu baba żelazkiem wprdoliła. Chyba ciut więcej wydmuchał.
To są bandyci i przestępcy.
@PuchaczLesny: Szczególnie jak na lekkiej bani jedzie się bez biletu i dymi do kanarów.
1. Ale promila czy mg/l, bo wtedy x2 czyli miałbyś ponad promil 😅, bo poniżej promila raczej nie przejmują na izbę.
2. Gdzie odpowiedź z KPP Tarnowskie Góry, przecież to najważniejsze.
3. Gdzie kwit z izby wytrzeźwień (dają taki), że tam byłeś? To już by trochę wyjaśniło.
4. Na izbie sprawdzali cię kilka razy, czy już ci zszedł a-----l i czy mogą cię wypuścić.
No i dzięki za PESEL i resztę danych, mogą się przydać.