Ważniejsze niż sam przeszczep było to że nagle kardiologia w Polsce stała się "cool". Zarówno politycznie pojawilo się większe zainteresowanie jak i wizerunkowo. Do dzisiaj to jedna z lepiej funkcjonujących gałęzi w naszym kraju (nie mówię ze dobrze ale lepiej niż średnia) i podejrzewam ze właśnie bezpośrednio zawdzięczamy to profesorowi i to jest tak naprawdę jego dzieło które uratowało najwięcej osób.