Ta chwila zapisze się w historii. Statek Orion misji Artemis 2 osiągnął rekordową odległość ponad 400 tys. km od Ziemi, bijąc wynik Apollo 13 sprzed ponad 50 lat. Stało się to o godzinie 19:56 czasu polskiego. Niebawem astronauci znajdą się w całkowitej ciszy radiowej. | Czy wrócą?