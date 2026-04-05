Dzięki badaniom bąbelków powietrza uwięzionych w lodzie na Antarktydzie wiemy, że przez ostatnie 800 000 lat poziom CO2 oscylował wśród wartości od 180 do 280 ppm. Obecnie mamy ponad 420 ppm. To stężenie, którego nasza planeta nie widziała od co najmniej 3 milionów lat, kiedy na biegunach rosły drzewa, a poziom mórz był o 20 metrów wyższy.