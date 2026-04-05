Rozsądne jest, aby ludzie trzymali trochę gotówki. Nowe zalecenie Banku Estonii
Bank Estonii zaleca utrzymywanie części majątku w gotówce. Chodzi o kwotę wystarczającą mniej więcej na tygodniowe utrzymanie się. Władze banku reagują na coraz większą popularność usług elektronicznych i wyjaśniają, dlaczego nie powinno się deprecjonować tradycyjnych środków płatniczych.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Bo każdy człowiek nawet podświadomie rozumie czym jest pieniądz(można powiedzieć - każdy jest kapitalistą!).
To np Euro będące siłą ponad 21 połączonych gospodarek zjednoczonej Europy, Franki za którymi stoją wieki neutralności Szwajcarii, dolary za którymi stoi potęga USA, złote Krugerrandy z bogatych kopalni Południowej Afryki, Funty Szterlingi imperium nad którym nie zachodziło słońce, Jeny pracowitych Japończyków itp itd.
A dla lewaka? Dla lewaka "pieniądze" to
No i antykapitaliści, których pełno na wykopie. Przedsiębiorca to wróg nr jeden, bo śmie śmieć pracować na własny rachunek i się dorobić dobrego samochodu i większego mieszkania niż 35m2.
Teraz trzymając papier i chcąc go nagle wpłacić do banku, bo
@julian69:
Kiedyś miałem podobną rozkminę przy wcześniejszej spłacie kredytu. Pytam pani w banku: czy skarbówka się może przyczepić wcześniejszej spłaty? A jeżeli tak to co się wtedy robi?
Pani z banku: jeżeli z pana zeznań PIT wynika, że pan tyle legalnie zarobił, to nic panu
W Polsce jeszcze nie tragedia. Płatności przez osoby prywatne są chyba bez limitu w gotówce. Na firmy jest to 15k PLN.
We Francji i innych krajach są już limity płatności przez osoby prywatne.
Źródło (podane w obrazku niżej): https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2025/html/ecb.ebart202506_02~1a773e2ca3.en.html#:~:text=Accordingly%2C%20several%20European%20and%20national%20authorities%20have,in%20case%20of%20sudden%20and%20unexpected%20contingencies.