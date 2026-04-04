Pojedyncza dawka psylocybiny może prowadzić do trwałych zmian w syst. wartości
takich jak większe docenianie życia i większa akceptacja samego siebie. Wydaje się, że te trwałe zmiany wynikają z konkretnych ostrych skutków działania tej substancji, zwłaszcza z odczuć głębokiej jedności i euforii. Wyniki badań opublikowano niedawno w czasopiśmie Journal of Psychopharmacology.JoeShmoe
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 164
- Odpowiedz
Komentarze (164)
najlepsze
Z mojej perspektywy, łatwiej pomaga sobie poradzić z problemami natury osobistej i rzeczywiscie przesuwa system wartości z poziomu ego w stronę połączenia
Tutaj? 89 osób. Całkowicie szczerze to może tylko wskazywać na pewne zależności, ale żeby robić cały tytuł jako pewnik? Nadużycie.
Gdyby to była próba zrobiona chociaż na 2000-5000 osobach mowiłbym całkowicie inaczej, już w ogóle nie mówiąc o większych ilościach
sens to by miało jakbyś napisał: "ludzie od tysięcy lat się upijali i następnego dnia mówili że ich boli głowa, więc prawdopodobieństwo że kac istnieje jest gigantyczne"
@Adolf_HODLer: ciekawe. W kilku miejscach słyszałem, że grzyby mogą pomóc, ale dopiero gdy ma się względnie poukładane życie, a mogą wpędzić w jeszcze większe problemy, gdy tego spokoju nie ma. Sam bym chętnie spróbował, ale czekam na lepszy moment.
@jegertilbake: obstawiam że chodzi mu o dziedziczne zaburzenia psychiczne które potrafią przez połowę życia, albo czasami i całe życie być uśpione, a po psychodelikach potrafią się nagle i z dużą mocą uaktywnić. Zaburzenia psychiczne to nie traumy nad którymi
Komentarz usunięty przez autora
Doswiadczenie zupelnie inne niz sobie wyobrazalem ale tak bogate i wielowymiarowe, ze ciezko opowiedziec.
Malo halucynacji, chociaz są.
Doświadczenie istnienia Boga ale zupełnie inne niż się wydawało. To bardziej zrozumienie, że boski byt istnieje - poprzez jedną małą halucynacje.
Wykręcanie mordy na wszystkie strony - bardzo męczące, jeśli uwaga nie byla rozpraszana przez muzykę. Różnego rodzaju mrowienia dłoni, męczące.
Doświadczenie muzyki - coś nieprawdopodobnego, miałem wrażenie, że