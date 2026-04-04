Grzyby pomagają i to bardzo, znam 3 osoby w tym mnie co wyleczyły z depresji. Jedna koleżanka po 2 sesjach się naprawiła i odstawiła ćpanie z apteki. A po sobie mówię że jest mi lepiej w życiu i jestem mądrzejszy. Żałuję że wcześniej tego nie próbowałem, do tego microdosing fajnie pomaga jak przychodzi ochota na alko