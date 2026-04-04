Czy internet zgównowaciał?
Zrobili nam z internetu paszę dla mózgu a my mówimy: poproszę dokładkę. Artykuł o tym, jak zepsuliśmy sieć i z użytkowników staliśmy się produktami.grajkoo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 306
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (306)
najlepsze
Przed 1997 rokiem brak stałego łącza. Czas spędzany w Internecie na wagę złota. Mało rzeczy w sieci. Mała ilość forum. Większość ludzi grzeczna, bo żeby się coś dowiedzieć trzeba ładnie zapytać na forum. Są ludzie co piszą posty ze słownikiem w ręku by się nie skompromitować przed paliwodą. Ściągnięcie zdjęcia gołej pani trwa wieki.
1997-1999 - podobnie chociaż wchodzi ISDN. Śmieszny filmik z panem bijącym w monitor w biurze bardziej rozprzestrzenia
@KingaM: ludzie tak wybrali, fora istnieją a mimo to ludzie wolą pisać na fb
Z jednej strony nawet szanuję ten poziom rozszyfrowania mózgu, szkoda ze jest to uzywane w tak prymitywnym celu, zeby tam nasrac reklamami xD
Mogliby zamiast tego odkryc mechanizm np podswiadomej nauki jezyka a nie spamowania jakimis japońskimi paczkami na parze, bo c---a na tym zyskuje
Nie dość że są generowane przez AI, to boty AI rozprzestrzeniają się już nawet w takie miejsca jak wykop.
Była afera z botem Scoria. Administracja wykopu szybko skasowała posty o nim.
Pisał bardzo sensownie, więc wielu użytkowników myślało że to fizyczna osoba.
Jaki jest sens interakcji w necie jak są spore szanse że piszesz do bota?
Interakcje ludzi
Moderacja: i sleep.
Poprzednie znalezisko o tym samym bocie oczywiście
@konradpra: Reddit jest kompletnie nieużywalny już, to samo Twitter/X, wystarczy sobie poczytać "komentarze" pod wpisami kont mających 100-200k obserwujących, 90 komentarzy pod postem i może jeden nie śmierdzi botem na kilometr.
Internet umarł, wraz ze śmiercią for internetowych i warezu.
Są specjalne "masońskie" fora dla guru jak nastepcy elektrody gdzie tylko znajomi wtajemniczonych mają dostęp? XD
Ideą starych for tematycznych była widoczność i możliwość rejestracji każdego. Najwyżej potem dostawałeś bana.
Wbrew pozorom internet to dalej sporo zakątków, które warto śledzić i duża swoboda wyboru treści, a że z egalitaryzacją internetu dostępnego w smartfonie napłynęła tona plebsu, której wcześniej nie było na komputer + stałe łącze stać - cóż, teraz treści są pod nich robione, bo takich ludzi po prostu zawsze będzie w społeczeństwie najwięcej.
Dzięki internetowi hobby stały się produktem, opinie stały się produktem, prywatny wizerunek stał się produktem i moralność stała się produktem.
A zanim ktoś głupiomądry napisze "zawsze tak było" to odpowiem: nie w takiej skali. Zawsze, to ludzie nie sprzątali po psach - ale dopóki
Era forum była erą najlepszą dla internetu.
Tragedia.
@Kismeth: jakiej informacji nie potrafisz znaleźć? Przecież wszystko jest łatwo i wygodniej dostępne. Trzeba tylko odrobinę pomyśleć zamiast klikać reklamy xD