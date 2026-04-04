Szkoda ze się tak nie postarali jak moja siostra cioteczna czekając na poród dusiła się wodami płodowymi ale zamiast się tym zainteresować to jej okno otworzyli bo mówiła że nie ma czym oddychać. Szpital na Warszawskiej w Białymstoku. Umarła razem z dzieckiem i do tej pory nikt za to nie odpowiedział bo w rodzinie jej męża ktoś tam jest lekarzem.