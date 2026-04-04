Minęło już pół roku odkąd wysłałem mu buty. Nie mam ani butów, ani pieniędzy, a na dodatek sam zainteresowany odpula mnie w chamski sposób. Poniżej przedstawiam szczegóły współpracy z pewnym „artystą-przedsiębiorcą” z Radomska.
Mirki, sytuacja jest kuriozalna, ale biorąc pod uwagę wydźwięk wypowiedzi samego zainteresowanego, muszę ostrzec potencjalnych klientów.
Oddałem do renowacji prawie dziesięcioletnie buty. Znalazłem chłopa na Facebooku, gdzie prowadzi grupę „SzuruSzur Renowacja/Naprawa/Custom Obuwia”.
Szybka weryfikacja socjali i samej osoby:
Na pierwszy rzut oka profesjonalista, pogadaliśmy na luzie i dogadaliśmy szczegóły:
Spoko, specjalnie nadałem buty na jesieni żeby wróciły z powrotem na wiosne., sam miałem różne wyjazdy ale potem robi się ciekawie: za każdym razem na pytanie o buty gość wyświetlał wiadomość i musiałem się pytać drugi raz:
Za każdym razem coś, za każdym razem gdzieś akurat go nie ma, mimo że z adresu z CEIDG do najbliższego paczkomatu ma dosłownie 5 minut piechotą. Creme de la creme:
Po upłynięciu dwóch piątków dałem mu ultimatum które wyglądało tak:
Jest sobota 11:00 kiedy właśnie to pisze, do tej pory brak powiadomienia z Inpost, a główny bohater nie odezwał się do mnie mimo wzięcia danych na paczkomat.
Po fakcie zacząłem szukać różnych rzeczy na jego temat, jak zwykle mądry polak po szkodzie:
Prawdopodobnie powiecie "po c--j mu wpłacałeś z góry?"
Z jednej strony troche racji jest, uśpiła moją czujność legitność chłopa, poza tym nie spodziewałem się takiej amatorki kompletnie.
Macie pomysły jak odzyskać te buty?
Linki do weryfikacji:
https://opiniana.pl/szuruszur-kamil-klos
https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,25581640
https://tablicafirm.pl/firma/szuruszur-kamil-klos-7722338597
https://radomsko.naszemiasto.pl/custom-butow-w-radomsku-kamil-klos-personalizuje-kazde/
Social Media:
https://www.facebook.com/kamil.szopenszopi
https://www.instagram.com/szuru_szur/
SZURUSZUR KAMIL KŁOS
NIP: 7722338597 · REGON: 527256438
ul. Piastowska 2/66, 97-500 Radomsko
Wyślij mu wezwanie do wydania obuwia na FB I listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru - NIC MU O LIŚCIE NIE MÓW.
@brygadzistausmiechnietejpolski:
