Minęło już pół roku odkąd wysłałem mu buty. Nie mam ani butów, ani pieniędzy, a na dodatek sam zainteresowany odpula mnie w chamski sposób. Poniżej przedstawiam szczegóły współpracy z pewnym „artystą-przedsiębiorcą” z Radomska.

Mirki, sytuacja jest kuriozalna, ale biorąc pod uwagę wydźwięk wypowiedzi samego zainteresowanego, muszę ostrzec potencjalnych klientów.

Oddałem do renowacji prawie dziesięcioletnie buty. Znalazłem chłopa na Facebooku, gdzie prowadzi grupę „SzuruSzur Renowacja/Naprawa/Custom Obuwia”.

Szybka weryfikacja socjali i samej osoby:

Na pierwszy rzut oka profesjonalista, pogadaliśmy na luzie i dogadaliśmy szczegóły:

Spoko, specjalnie nadałem buty na jesieni żeby wróciły z powrotem na wiosne., sam miałem różne wyjazdy ale potem robi się ciekawie: za każdym razem na pytanie o buty gość wyświetlał wiadomość i musiałem się pytać drugi raz:

Za każdym razem coś, za każdym razem gdzieś akurat go nie ma, mimo że z adresu z CEIDG do najbliższego paczkomatu ma dosłownie 5 minut piechotą. Creme de la creme:





Po upłynięciu dwóch piątków dałem mu ultimatum które wyglądało tak:

Jest sobota 11:00 kiedy właśnie to pisze, do tej pory brak powiadomienia z Inpost, a główny bohater nie odezwał się do mnie mimo wzięcia danych na paczkomat.

Po fakcie zacząłem szukać różnych rzeczy na jego temat, jak zwykle mądry polak po szkodzie:





Prawdopodobnie powiecie "po c--j mu wpłacałeś z góry?"

Z jednej strony troche racji jest, uśpiła moją czujność legitność chłopa, poza tym nie spodziewałem się takiej amatorki kompletnie.

Macie pomysły jak odzyskać te buty?

Linki do weryfikacji:

https://opiniana.pl/szuruszur-kamil-klos

https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,25581640

https://tablicafirm.pl/firma/szuruszur-kamil-klos-7722338597

https://radomsko.naszemiasto.pl/custom-butow-w-radomsku-kamil-klos-personalizuje-kazde/

Social Media:

https://www.facebook.com/kamil.szopenszopi