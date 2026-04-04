Miliarderzy z tym ich narzekaniem na podatki i nie płaceniem ich są żałośni. No bo pomyślcie, przecież dla nich zapłacenie podatków nie ma żadnego znaczenia i nie wpływa na ich standard życiowy. Mogą płacić i tego nie odczują, a mimo to się pultają. To tak jakbyśmy my rozpaczali, że straciliśmy 1 zł, przecież byłoby to śmieszne.