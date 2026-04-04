Unia uderza w producentów. Koniec z blokadą mocy ładowarek USB
Nowe unijne przepisy 2026: producenci nie mogą już sztucznie ograniczać prędkości ładowania dla zamienników. Do tego standard 240W przez USB-C wchodzi do laptopów gamingowych, a Asus prezentuje pierwszy akcelerator AI na pendrive. Zobacz, jak zmienia się sprzęt, który masz w kieszeni i na biurku.
Komentarze (242)
Zmiany w UE oznaczają, że jeśli użyjemy dowolnej ładowarki USB-C z obsługą USB Power Delivery (PD) i odpowiednią mocą, telefon będzie ładował się tak samo szybko. Zamienniki będą działać normalnie - ważne tylko, żeby ładowarka i kabel były dobrej jakości i obsługiwały PD.
❤️ EU
Więcej... Mam w kazdym nowszym urządzeniu standard USB-C. Wkrótce jeszcze ta standaryzacja ładowania.
Mało tego! Niedługo będą obowiązkowe
A zjeby od memcmena i brauna niech utkają p---ę
@Korda: Żeby narzucać firmom obowiązki i wymogi np. co do mocy ładowarek czy ustawowej gwarancji to trzeba móc je karać za łamanie prawa. A to z definicji należy do państwa.
- chip zbudowany przez Izraelską firmę z siedzibą w Tel Awiwie (trochę no-go obecnie...),
- produkt wypuścili niedawno - koniec 2025, popularność zdobył w 2026
- dostępne są wersję przez USB, M.2 i jako Pi AI HAT+ (do Raspberry Pi)
- ma 4-8 GB pamięci RAM LPDDR4X (to jest duża zaleta, inne tego typu akceleratory nie mają własnej pamięci)
- można
Ale tyczy się to tylko baterii w smartfonach
@qris: Firmy poszły w standard USB-C bo Unia ogłosiła, że albo się dogadają i wybiorą wspólny standard albo sama im narzuci taki jak jej będzie pasował. A zrobiła to bo jak w 2009 r. proponowała samoregulację to wolny rynek to olał. I dopiero pod groźbą UE te 99% z firm wybrało USB-C