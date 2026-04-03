Jako mąż i ojciec 3 dzieci nie wyobrażam sobie, by żona rodziła na SORze. Jak to ma wyglądać? Leży na sali z innymi za parawanem, ona rodzi a obok rzyga i się awanturuje pijany żul, kawałek dalej tryska krew bo przywieźli z wypadku, a na korytarzu 3 osoby krzyczą że ile mają czekać. Poród teraz był często traumą, co będzie po zmianach?