Staranowała ją ciężarówka. Policja i sąd błędnie przypisywali jej winę
Prawomocny finał kontrowersyjnej kolizji z Zamościa. Ostatecznie wygrała pani Beata, którą początkowo ukarano za to, że wjechała w nią ciężarówka, która nie miała prawa znaleźć się w miejscu kolizji.krzyzakmm
- #
- #
- #
- #
- #
- 138
- Odpowiedz
Komentarze (138)
najlepsze
Troszkę jest bo jak najbardziej wykorzystuje się wyroki WSA i NSA które już zapadły. Ale sytuacja musi być identyczna, ale to w zasadzie to samo co USA czy innych systemach.
Z tym, że u nas jest to dosyć komiczne, bo zazwyczaj wygląda to tak, że przez 3-10 lat sa rózne wyroki na podstawie tego samego prawa i dopiero po kilku wyrokach tworzy się tzw. "linia orzecznicza" i sądy jadą
@niki_niki: i to jest czyste skoorwysyństwo, jak wiele wyroczni w tym kraju
https://www.youtube.com/watch?v=WJKIZCvwyCQ
klaun z rejonówki pomijający wszystkie fakty i przyklepujący to co dostał od klaunów z p0lucji XD klasyka
no i oczywiście trzeba obywatelowi dowalić dodatkową karę żeby przypadkiem
policjanci mają w dupie wyroki
jeden ćpun zjeżdża na przeciwny pas, zabija dwie kobiety i sędzia uznaje że miał prawo nie zauważyć że zjeżdża bo ma wypasione auto i w nim nie czuć że zjechał
tu w kobiete która jedzie prawidłowo wjeżdża ciężarówka która jedzie absolutnie nieprawidlowo, i to jest też jej wina
yebać pis za to że mógł zrobić porządek z sądami, a nie zrobił
Taki "sędzia" od razu powinien stracić robotę.
No i pięknie powiedziane, a nagminnie wykorzystywane przez Policję według własnego widzimisię, to samo tyczy się rowerzystów którzy wjeżdżają na jezdnię. Nigdy nie wiadomo, co odwali, więc owszem, zwolnisz, aby uważać, ale przecież nie zatrzymasz się do zera bo "a nuż wjedzie Ci przed maskę bez znaku", myśląc tym tokiem cały ruch by został sparaliżowany
Mało tego, tak uczą w szkołach jazdy, tak też często mówi policja jak się publicznie wypowiada...