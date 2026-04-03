Cześć Mircy!
Zwracałem wczoraj w lokalnym Lidlu puszki z kaucją po piwku zakupionym w tym samym sklepie. Ku mojemu zdziwieniu automat uraczył mnie komunikatem: Nie przyjęto pojemnika. Ta marka nie jest akceptowana przez sklep.
Czy to w ogóle jest legalne? Przecież w założeniu system miał działać tak że mogę opakowanie kaucyjne oddać w dowolnym miejscu, a okazuje się, że w Lidlu można takie opakowanie nabyć, ale oddać już nie.
Nagranie:
https://youtube.com/shorts/4n3Vx96DdUY?feature=share
Komentarze (168)
najlepsze
@Kibishi: w lidlu to trzeba ich gonić po sklepie. Polak odwala robotę za niemca, a dzięki temu udziałowcy Schwarz-Gruppe mogą sobie kupować nowe Porsche co kilka miesięcy
@2nd_Wave: no przecież to o to
Na spłaszczone butelki marudzi. Co najlepsze to puszki łyka wszystkie nie ważne jak zmanierowane.
Płaska, dziurawa, nawet rozerwaną na pół łyka.
@jegertilbake: Twierdzisz, że odzyskiwanie własnych pieniędzy (bo kaucja to twoja zamrożona gotówka, a nie zasiłek) to gra w żula. Idąc tym tokiem rozumowania, jak w bankomacie wypłaci ci o 50 zł za mało, to też machasz ręką i