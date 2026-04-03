Policja z Lipna informuje o kierowcy Hondy, który ominął zatrzymany pojazd i wjechał na przejście, gdy znajdowała się na nim 10 letnia dziewczynka. Mężczyzna tłumaczył, że nie zauważył dziecka i obawiał się zderzenia z autem przed nim. Usłyszał sześć zarzutów, m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa.