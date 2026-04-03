Aby Polacy płacili mniej za prąd to trzeba wyprodukować więcej prądu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Ponieważ jak czegoś jest więcej to jest tańsze.

Uwaga - podaję źródło tej wiedzy:

- Ibn Khaldun (XIV w.): Ten arabski uczony już w średniowieczu zauważył, że gdy towaru jest mało, jego cena rośnie.

- Szkoła z Salamanki (XVI w.): Hiszpańscy scholastycy pierwsi zaczęli analizować, jak rzadkość dóbr wpływa na ich wartość.

