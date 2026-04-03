Od dziś nie trzeba skończyć studiów, by zostać asystentem sędziego
Weszła w życie nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych. Umożliwia studentom po trzecim roku prawa pracę jako młodszy asystent sędziego. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że to odpowiedź na braki kadrowe w sądach.
@HabaHabaZutZut: to ciekawe bo od wielu lat tak sądy jak prokuratura mają gigantyczne braki kadrowe
@geringxes: miałem stażystki które zostawały pracownicami roku mając tylko wykształcenie techniczne. wystarczy że się jedna z drugą nauczy powtarzalności i hejas. Na studiach i tak nie uczą pakietu office jak należy. Zadne filozofie do przerzucania papierów nie są potrzebne. I nie jest to niepopularna opinia też mam taką. Na kierownicze i wysoce specjalistyczne czasem ten papier jest potrzebny
@gigijojo: po trzech latach studiów delikwent już powinien ogarniać pewne zakresy. a sędziowie też mają swoje specjalizacje
kadrowych. Patologia w pełnym majestacie naszego pożal się Boże prawa.
Po co ta cała studioza?
Wyobraź sobie że już na rejestrację masz szkołę policealne dwuletnie (!).
Po co to?
Wystarczy wyobrazić sobie pierwszą lepszą sprawę – na przykład o alimenty – i ci babka jedna z drugą zacznie wysyłać skany wszystkich paragonów i ty to musisz ogarniać
Na takiego referendarza, gdzie trzeba mieć studia+aplikację jest nawet po 60-70 (tak, na JEDNO miejsce).
O czym oni pierdzielą?? Niech dadzą kasę, anie obniżają standardy.
Nie każdy ma wykształcenie wyższe, a trzeba ich wcisnąć do kliki.
@Qba_123:
Takich jak na przykład w mojej okolicy gdzie nikt się nie zgłasza na konkurs asystentów. Są różne miejsca.
Jak Uber wszedł to za 30 zł mogę pojechać na drugi koniec miasta. Nagle się okazało, że nie trzeba wysoko wykwalifikowanych taryfiarzy z licencją! Nagle byle kto kto chce sobie dorobić bez problemu może mnie zawieźć.
Nareszcie jakaś pozytywna informacja, oby tak dalej.
@jakubp2222: Uber jest znany głównie z tego, że przez lata dokładał do interesu żeby przywiązać użytkowników do skojarzenia "taniego przejazdu", a jak chcieli zacząć zarabiać to jakość usług tak spadła, że dosłownie mieli w biurach panic buttony do czyszczenia komputerów w razie wizyt smutnych panów po dowody - i kilkanaście razy ich używali ;) To co było
Żadna korporacja by nie przetrwała jakby miała tak zorganizowaną pracę.
Przypominam, ze to wszystko z naszych podatków, a pieniędzy w budzecie ciągle brakuje na wszystko