#netia #scum #afera #internet
Cześć, uważajcie na rozwiązanie umowy z Netią, czytając wątki na wykopie dochodzę do wniosku, że sporo z nas dostaje notę obciążeniową za brak zwrotu sprzętu mimo, że urządzenia zostały prawidłowo odesłane. Pisałem w styczniu w wątku innego Mirka, który miał podobną sytuację, że szykuję się do zwrotu sprzętu i jestem ciekaw jak to się skończy, no i spodziewając się kłopotów nie myliłem się:
Oryginalny wątek w którym się wypowiadałem:
https://wykop.pl/artykul/7060723/uwaga-na-netie-roszczenia-za-niezwrocony-sprzet-wypowiedzenie-na-zly-adres
jak widać w przypadku Netii wiele wskazuje na to, że może być to praktyka powszechna na co wskazują opinie na stronie ich centrum logistycznego:
https://maps.app.goo.gl/FDbECDRVYHBShKY28
Dokumentujcie wszystko i trzymajcie miesiącami jeśli nie chcecie mieś problemów z nękającą firmą windykacyjną. Miałem kiedyś podobną sprawę z dostawcą terminali płatniczych, który zlecił sprawę do windykacji mimo posiadania przeze mnie dowodów na zwrot sprzętu i bez rozstrzygnięcia sądowego. Tam oparło się o zarząd i zadośćuczynienie dla mnie ale uwierzcie mi, że windykatorzy potrafią zatruć życie spamem o "wizytach terenowych", smsami typu wpłać szybkim przelewem, mailami ze straszeniem, straszeniem blokadami kont itp.
Pytanie do ludzi, którzy byli szarpani przez operatorów telekomunikacyjnych - próbować wyjaśniać? Czy poczekać na nękanie przez firmę windykacyjną i złożyć pozew przeciw operatorowi? I gdzie w przypadku Netii dostarczać dowody na niewinność, bo wysyłają standardowy druk, bez podpisu, z wydrukowanym numerem konta do wpłaty bez żądnych informacji. Załączam też dowody na to, że sprzęt rzetelnie spakowałem a także dowód nadania paczki przez Pocztę Polską na adres zgodny z wytycznymi otrzymanymi od Netii.
Myślę, że należy opisywać takie przypadki, ponieważ są one szczególnie szkodliwe społecznie a być może mój przypadek pomoże komuś innemu uniknąć narażenia na potencjalną próbę wyłudzenia.
I dowód na to, że paczki spakowałem w oryginalne pudełka wraz z pilotami, kablami itp.
@ArnoldZboczek: przeciez za takie akcje to powinno się odszkdowanie. Gdyby prawo działało na korzyść obywateli to korporacje od razu przestałyby scamowania ludzi.
W ogóle doszliśmy do takiego etapu kapitalizmu, że oszuści na managerskich pozycjach w korpo nie odpowiadają w ogóle za to że oszukują ludzi. Kary są wpisane w koszta firmy. A człowiek traci czas, pieniądze za walkę i nikt im tego
Ale ile się ochodziłeś.
Dlatego ja wyznaje zasadę: w miarę możliwości unikać wypożyczania sprzętu.
Np. Jeżeli można używać własny modem, to
Na końcu pisma zawsze zastrzegałem, że brak uwag do zawartości przesyłki zgłoszonych w
Po tym zrezygnowałem z nich i odesłałem sprzęt ich z potwierdzeniem odbioru. I oczywiście też wysłali żądanie zapłacenia kary za nie zwrócenie sprzętu. Gdy wysłałem
Od tego czasu mam "lokalnego" dostawcę (takiego z własnym wyjściem na "świat") gdzie pomimo samej prędkości przesyłu danych w super cenie najlepsze jest to, że mogę korzystać z własnych urządzeń dostępowych jak nie chcę od nich nic brać. Ba ich tuner IPTV też mogę podpiąć do "SWOJEGO" routera.
ONT dają tylko w pewnych wypadkach, długi czas ONT miał port tylko 1Gbit, nie wiem jak jest teraz. Mam umowę z tamtych czasów
Własny GBIC/ONT jest niezgodny z umową
Polecam złożenie pisma metodą "e-Doręczenia" - bez wychodzenia z domu, które ma formę prawną i urząd obowiązany jest do zajęcia się sprawą. Bo inaczej nic się nie zmieni i dalej będą