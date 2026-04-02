Cześć, uważajcie na rozwiązanie umowy z Netią, czytając wątki na wykopie dochodzę do wniosku, że sporo z nas dostaje notę obciążeniową za brak zwrotu sprzętu mimo, że urządzenia zostały prawidłowo odesłane. Pisałem w styczniu w wątku innego Mirka, który miał podobną sytuację, że szykuję się do zwrotu sprzętu i jestem ciekaw jak to się skończy, no i spodziewając się kłopotów nie myliłem się:

jak widać w przypadku Netii wiele wskazuje na to, że może być to praktyka powszechna na co wskazują opinie na stronie ich centrum logistycznego:

Dokumentujcie wszystko i trzymajcie miesiącami jeśli nie chcecie mieś problemów z nękającą firmą windykacyjną. Miałem kiedyś podobną sprawę z dostawcą terminali płatniczych, który zlecił sprawę do windykacji mimo posiadania przeze mnie dowodów na zwrot sprzętu i bez rozstrzygnięcia sądowego. Tam oparło się o zarząd i zadośćuczynienie dla mnie ale uwierzcie mi, że windykatorzy potrafią zatruć życie spamem o "wizytach terenowych", smsami typu wpłać szybkim przelewem, mailami ze straszeniem, straszeniem blokadami kont itp.

Pytanie do ludzi, którzy byli szarpani przez operatorów telekomunikacyjnych - próbować wyjaśniać? Czy poczekać na nękanie przez firmę windykacyjną i złożyć pozew przeciw operatorowi? I gdzie w przypadku Netii dostarczać dowody na niewinność, bo wysyłają standardowy druk, bez podpisu, z wydrukowanym numerem konta do wpłaty bez żądnych informacji. Załączam też dowody na to, że sprzęt rzetelnie spakowałem a także dowód nadania paczki przez Pocztę Polską na adres zgodny z wytycznymi otrzymanymi od Netii.

Myślę, że należy opisywać takie przypadki, ponieważ są one szczególnie szkodliwe społecznie a być może mój przypadek pomoże komuś innemu uniknąć narażenia na potencjalną próbę wyłudzenia.

I dowód na to, że paczki spakowałem w oryginalne pudełka wraz z pilotami, kablami itp.

https://ibb.co/7xYwFcgG

https://ibb.co/LX6TwDXG

https://ibb.co/MyWC20SY

https://ibb.co/5gwMVHPT

https://ibb.co/Vpx1BCXC

https://ibb.co/7Jxmwq5Z

https://ibb.co/84n9NnHh

https://ibb.co/jvL3ymJb

https://ibb.co/7Jq5vgjN

https://ibb.co/39yDXNVd

https://ibb.co/fzXTzLrS