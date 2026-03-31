I jeszcze bardzo powszechne koszenie trwników. Na wiosnę gdy łąka rusza jest pełno kwiatów i pełno pszczół i trzmieli ale jak zrobi się pierwsze koszenie wszystko znika nawet jak trawa odrośnie to już bez kwiatów a potem do końca roku już się nie odnawia i pszczoły, i trzmiele nie latają nie zbierają pyłków dopiero na wiosnę w następnym roku. I tak wszyscy co roku koszą a potem płacz że pszczoły giną.