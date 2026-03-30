Naturopata pozbawił dwie kobiety szansy na życie. Zapadł wyrok
Sąd skazał naturopatę, który wmawiał chorym na raka kobietom, że są zdrowe i mają jedynie patogeny. Namawiał je do porzucenia leczenia i wynajmował im generator plazmowy. Obie zmarły. Wyrok to rok więzienia w zawieszeniu i zakaz wykonywania zawodu.Nick7C5
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Typ doprowadza do śmierci dwie kobiety, manipulując je i udzielając rad medycznych i dostaje śmiesznie niski wyrok, jak za kradzież perfum ze sklepu.
Co jest z tym krajem?
co innego gdyby mamił je fałszywimi dyplomami medycznymi.
Czyli za trzy lata znowu będzie mógł naciągać chorych ludzi?
@kacper-gorski-12: naturopate,nie ma czegoś takiego jak neuropata. Jest neuropatia, cholernie przykra dolegliwość, skutek uboczny przy chemioterapii.
Rozwinięcie:
@Nick7C5: Moim zdaniem to selekcja naturalna. Mogę zrozumieć jak ktoś w takim stanie szuka dodatkowych rozwiązań, aby sobie pomóc ale rezygnacja z leczenia to już idiotyzm.