Może była duża ale nie była potęgą. Szlachta nie musiała płacić podatków, skarb państwa świecił pustkami, nie było pieniędzy na zbrojenia tylko niewyćwiczona szlachta miała obowiązek obrony z czego się migała jak mogła, cała gospodarka stała na niewolnictwie chłopów którzy szczerze nienawidzili kraju ani nie czuli się Polakami a stanowili 90% społeczeństwa. To musiało ebnąć i ebnęło.