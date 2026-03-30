Powinien być zakaz prywatnej edukacji na poziomie podstawowym i średnim jak w Finlandii czy Chinach żeby uniknąć segregacji społecznej i zatroszczenia się przez elity o poziom edukacji publicznej. Aktualnie wszyscy mają to gdzieś bo swoich dzieci nie poślą razem z plebsem i ich problemy nie dotyczą.