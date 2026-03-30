Ogłoszono maksymalną cenę paliwa. Takie ceny będą 31 marca
W Monitorze Polskim zostało opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnej ceny paliw. 31 marca benzyna ma kosztować maksymalnie 6,16 zł za litr, diesel - 7,60 zł/l.kubaowo
Komentarze (90)
@Shadowmoses33: codziennie ma być ustalana nowa cena
Rządzący nie jeżdżą na podtlenek wstydu, więc po co mieliby obniżać ;p
@ementaler1979: coś ci nie wyszło, akurat tydzień temu ON był w hurcie drożej:
31-03-2026: 6796 PLN
24-03-2026: 7171 PLN
https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw#paliwa-archive
A stacje codziennie do wieczora wyprzedają swoje zapasy i po północy wjeżdża nowa świeża dostawa ;) Jeśli by paliwo teraz zaczęło tanieć w hurcie to właściciele stacji będą w dupie. Lepiej dla nich żeby od tej pory tylko stało lub rosło. Oczywiście wielkie koncerny sobie poradzą.
Nie da się normalnie poprzestać na regulacji ceny hurtowej? Zawsze trzeba
W Chorwacji zrobili cotygodniową regulację i się ludzie ostatniego dnia niemal zabijali na stacjach w obawie, ze w kolejnym tygodniu bedzie drozej...
Teraz będzie można wreszcie przy autostradzie zatankować :)