"Zamieniali nas w służących". Raport, który może wstrząsnąć warszawską policją
- Jeździliśmy po obiady dla przełożonych i prezenty dla ich bliskich, odwoziliśmy ludzi po libacjach na komendzie. To wszystko w czasie, kiedy powinniśmy ścigać przestępców - alarmują w raporcie. Sprawa trafiła do prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych Policjifreedomseeker
po prostu jak przestepca jest grozny bo np nie jest emerytem to sprawa sie komplikuje
@7050: ALEŻ OWSZEM ŻE ŚCIGA!
I CZASEM NAWET ŁAPIE!
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2025-02-26/senior-przeszedl-na-czerwonym-swietle-trafil-skuty-na-komisariat/
zero szacunku dla psiarskich, czego nie dotkną, to zepsują, a co nie zepsują, to umorzą
Trzeba natychmiast wyjaśnić, kto tak bezczelnie sra do własnego gniazda, ujawniając publicznie jak to wszystko działa! I ukarać dyscyplinarnie za ujawnianie tajemnicy służby.
no wiemy, sebek w emiratach, obstawa jaroslawa, palowanie na strajkach, awans za przemyt granatnika i r--------e komisariatu... to nie tak ze ludzie maja do was szacunek i musicie im cos wyjasniac, alarmowalismy o tym od 10 lat tylko mieliscie to w dupie póki hajs i
W--------ą sygnalistów z hukiem, nie ma innej opcji w betonie.
to skisłem xDDD
Psiarnia i ściganie czegokolwiek innego niż gówniażerii na hulajnodze albo mierzenie PYRATUFFFF zza krzaka na 400m "zabudowanego" będącego wiochą xD Przecież to umorzenie jeszcze zanim pies dokończy pisać zgłoszenie.