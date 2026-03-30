84% Europejczyków nie chce zmieniać czasu 2 razy w roku
4,6 miliona ludzi powiedziało głośno: dość tego przestawiania zegarków. Europosłowie zareagowali błyskawicznie w tempie godnym unijnej legislacji. Minęło prawie 8 lat, a my nadal co pół roku zmieniamy czas. Ehhhhtamagucci
Komentarze (131)
@czerwonykomuch: fajnie, tylko kraje zachodnie kraje Morze Śródziemnego chcą na stałe zimowy, a nasza "Europa Centralna" woli letni.
I co teraz? ( ͡º ͜ʖ͡º)
zmiana czasu w UE to jednak temat który należy rozwiązać na poziomie UE i "europejskim".
@Morf: G---o prawda. Masz w unii kraje z inną strefą czasową i żyjemy. Czas letni to po prostu czasowo zmieniana strefa czasowa.
Nic nie trzeba ustalać na poziomie unijnym, ot po prostu ogłosić zawczasu przez konkretne kraje jaka będzie strefa czasowa za np. rok i tyle.
@Rst00: dlaczego? Bo to jest trudne logistyczne zajęcie. Na pewno coś zostanie spieprzone, i nikt nie chce wziąć za to ewentualnej odpowiedzialności. Politycy wolą tematy, których negatywne efekty będą widoczne dopiero za kilka lat. Bo wtedy to nie ich się będzie obarczało.
Wszystko przez to że ludzie to idioci i nie ogarniają związku przyczynowo-skutkowego. Wińcie debilne społeczeństwo a nie polityków.
Dla mnie nie jest problemem zmiana czasu, godzinny jetlag to jest nic. Problemem jest czas zimowy i zmrok o 15.30 w zimie.
Bez sensu utrzymywać jedną strefę czasową od Hiszpanii po Polskę.
Nam bliżej do czasu jak Ukraina, Hiszpanom jak UK.
Druga sprawa, jestem za tym by zostawić czas letni.
Dla obywateli najważniejsze jest, by mieć jak najdłużej jasno po godzinach pracy, mamy najgorsze wskaźniki jeżeli chodzi o niedobory witaminy D. Ja wolałbym by było ciemno do 7-8, a mieć jasno przynajmniej do
@markhausen: ????????????????????????????????
A od kiedy ma byc jedna
@markhausen: Przecież w UE już są 3 strefy czasowe.
@amiga77: a co ty znowu chcesz od uchodźców, faszysto?;P
@enterprize: i zmieni to pewnie dokładnie nic ;)
A nie żadna „partia” lub inne prawackie projekcje.