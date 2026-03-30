Volkswagen przyznaje się do błędu. Koniec dotykowego koszmaru w samochodach
Szef Volkswagena mówi wprost: czas wrócić do fizycznych przycisków. Klamki mają być solidne, a przyciski łatwe do wyczucia bez patrzenia. przyszłych modelach duże wyświetlacze pozostaną, ale będą wspierane przez klasyczne rozwiązania. Kierownica odzyska przyciski, klimatyzacja dostanie fizyczne...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
Co więcej, w jednych autach z grupy pojawiają się fizyczne przyciski, a w innych dalej brną w idiotyzmy typu 2x przycisk szyb + 1x przycisk wyboru rzędu szyb, i inne dotykowe panele xD Ale czego się nie robi dla 0,75 Euro oszczedności... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio dostałem w aucie update UX przez OTA, to jest regres w stosunku do starej wersji.
od dawien dawna wiadomo ze fizyczny przycisk, najlepiej bez elektroniki jest pewny, czlowiek go czuje pod palcem, wie ze zostal wcisniety, jak sie przyzwyczai to robi to bez patrzenia, awarie to kwestia dokupienia przelacznika ewentualnie kabelka itp
z dotykowym czesto jest nieresponsywne, c--j wie czy zadzialalo, czasami cos sie przywiesi, czasami system "wstaje" kilka sekund po
Skoro mam mieć tablet na kółkach, to już wolę tańszy, z lepszym oprogramowaniem i baterią i do tego z buzerami jak na przyklad chiński BYD.
To samo na indukcji. Jak dlugo gotujesz i się cała płyta nagrzeje to przestaje rejestrować próby wciśnięcia. Kiedyś musiałem całą różnicówkę wyłączyć by wyłączyć to cholerstwo.
To po co taki kupowałeś?
Od razu by się producenci nauczyli. A cen nie podniosą, bo ich chinole zjedzą.
ALE jak dzial marketingu wcisnie karynie ze kolejne tablety so
a to że w WV są NIEPODŚWIETLANE przyciski do klimy to jest istny absurd, jakby dacia takie coś robiła to yłoby nie do pomyślenia, a VW ma sie za prawie premium i takie rzeczy odpierd*la
to i jeszcze te wszystkie lagujące, zawieszające sie infotainmenty, dlaczego producenci uważają ze mogą takiego gunwo nam serwować?
jak w starych samochodach przyciski od
nie
dziękuje za udział w moim ted talk
A co z już jeżdżącymi pojazdami?
Przecież taka wymiana modułu przycisków na kierownicy trwałaby max kwadrans, a na pewno są klienci którzy za tysiaka w ASO chętnie pozbyliby się tego macanego gówna.
Auta są traktowane jak nietykalny monolit, a przecież tak nie jest. Wystarczy, aby wiązka kabli była kompletna i wszystkie moduły możnaby wymieniać. Sam tak doposażyłem moją Fiestę bieda-Trend do pakietu
Powinny zostać wprowadzone przepisy, że mają być fizyczne przyciski ze względów bezpieczeństwa.
@bombel321: Chyba nie rozumiesz jak działa kapitalizm. Jak kupiłeś auto to najlepiej żebyś kupił następne a nie że będą coś wymieniać. Chyba że na Twój koszt w cenie takiej że to nie ma żadnego sensu. Wtedy być może ale i tak szkoda na to
Warto tutaj zobaczyć jak to działa w lotnictwie. Glass cockpit nie działa tak że wyświetla się analigowe zegary na ekranie tylko prezentuje ci informacje w zupełnie nowy lepszy sposób.
Macie do zastosowania cały ekran, trochę kreatywności.
Pamiętam swoje zdziwienie jak czytałem artykuł o tym dlaczego japoński internet wygląda tak dziwnie,
Night mode z saaba powinien być standardowym wyposażeniem każdego samochodu
@armiakrolewska: i cyk sprzedaż zero, bo ludzie wybiorą chińszczyznę.