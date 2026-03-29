"Służba w „granatowej policji” miała charakter przymusowy, choć formalnie nie była obowiązkowa. W praktyce odmowa oznaczała poważne konsekwencje: aresztowanie, skierowanie do obozu koncentracyjnego albo represje wobec rodziny. Wielu funkcjonariuszy traktowało więc pozostanie w służbie jako sposób uniknięcia natychmiastowych represji i zapewnienia środków utrzymania bliskim w warunkach okupacyjnej rzeczywistości."



Natomiast bodajże na Pawiaku polscy policjanci nie chcieli rozstrzeliwać Żydów. Niemcy postawili ich obok Żydów i sami wszystkich rozstrzelali.