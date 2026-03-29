Polscy kierowcy należą do najbardziej trzeźwych w Europie
99,8% badanych kierowców jest trzeźwych, 97,2% pamięta o pasach, 97,1% nie trzyma telefonu w ręku, ale tylko 21,1% respektuje limity prędkości w obszarze zabudowanym.matixrr
Komentarze (103)
@matixrr: Ja bym powiedział że jest odwrotnie, w niektórych miejscach ograniczenia są dopasowane. Co ciekawe fotoradar na załączonym obrazku jest jednym z najlepiej zarabiających w Warszawie.
Niech sie prdolą
Po wywaleniu z cepiku nieistniejących samochodów okazało się, że mamy ponad 400 na 1000 osób, a to dużo poniżej średniej unijnej.
Aczkolwiek jeśli mówimy o dużych miastach to infrastruktura u nas jest na żadnym poziomie. Wystarczy porównać parkingi P&R oraz komunikację miejską takiej Warszawy albo Krakowa do Pragi albo Budapesztu.
U nas produkuje się masę martwych przepisów które przerzucają całą odpowiedzialność z władz na obywatela.
A ilu zarządców dróg respektuje rozum i godność człowieka przy decydowaniu gdzie postawią znak D-42?
Karmieni Samochodozą, Konfiturą myślą że każdy kierowca chce ich rozjechać na chodniku, bo sobie bańkę utworzyli.
Ja nie lubię rozpraszać się zegarem w samochodzie, więc w terenie zabudowanym ustawiam sobie maksymalną prędkość (której nie mogę przekroczyć), po czym (jeśli mogę) walę pedalem gazu do końca, i tak zawsze mi ktoś siedzi na dupie, albo wyprzedza i pcha się na czołówkę. Jeżdżąc zgodnie z przepisami czuje się jak zawalidroga i odczuwam presję, by przyspieszyć. W Polsce poza terenem zabudowanym jednak
@Korda: Niestety, jest to często obserwowana przypadłość.
Przy okazji, wkleję tutaj linka o tym, jak nasz umysł liniowo przekłada sobie prędkość na (krótszy) czas, gdzie tak naprawdę wraz ze wzrostem prędkości coraz mniej czasu realnie zyskujemy.
https://www.youtube.com/shorts/MOpgVAcyIhM