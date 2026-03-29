Nowa immunoterapia w walce z nowotworem
Nowa immunoterapia dała dobre wyniki w teście u 12 osób: u 6 guzy zmalały, a u 2 zniknęły całkowicie. Co ważne, lek zadziałał też na zmiany, których nie ostrzyknięto bezpośrednio - to rzadki efekt ogólnoustrojowy. Przez te obiecujące wyniki ruszyły już badania na grupie 200 pacjentów.matixrr
Czyli teraz są już tylko dwie opcje:
1. Potrzeba jeszcze 280 lat badań
2. Terapia gotowa, koszt 10 000 000 złotych