Dziś swoją karierę sportową zakończył Kamil Stoch. Dziękujemy Kamil!!
Trzykrotny mistrz olimpijski (dwa złota w Soczi 2014, jedno w Pjongczangu 2018) oraz brązowy medalista drużynowy. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli (sezony 2013/2014 i 2017/2018). Wygrał 39 konkursów indywidualnych. Trzykrotny triumfator Turniej Czterech Skoczni (2016/2017, 2017/2018, 2020/2021)Polasz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
¯\_(ツ)_/¯
Kamil Stoch pewnie też ogląda to z szerokim uśmiechem na ustach.
Ciekawe, czy ten nowy młody go dogoni. Jestem przekonany, że Kamil Stoch by się ucieszył, tak jak jestem przekonany, że Adam Małysz cieszył się z sukcesów Kamila Stocha.
A my mieliśmy z tego radochę z piwkiem przed telewizorem.
Dziękujemy.
Biorę pod uwagę zdobyte medale olimpijskie, liczbę zwycięstw w PŚ (oraz drugich i trzecich miejsc), liczbę zwycięstw w TCS, liczbę zdobytych kryształowych kul oraz ogólny wpływ na dyscyplinę.
Jednak fajnie, że ktoś coś tam jeszcze robi
@voot: Fanem skoków jakoś nie jestem, ale z powyższą tezą nie mogę się zgodzić. Jeszcze boks czasami jest spoko (na szczęście era Kliczków minęła i jest aktualnie ciekawiej), ale strongman to nuda i flaki z olejem.