Cześć,
Pisze to jako przestroga, jeśli planujesz lecieć gdziekolwiek to zdecydowanie nie popełniaj mojego błędu i nie kupuj biletów lotniczych przez Booking.com
Na początku marca dokonałem zakupu biletów z Warszawy na Sycylię, po jakimś czasie otrzymałem informację, że loty nie mogą być zrealizowane, napisali, że w ciągu paru dni otrzymam zwrot pobranych środków.
Pierwszy i ostatni raz kupiłem bilety lotnicze przez Booking.com.
Niestety minął praktycznie miesiąc a zwrotu nie otrzymałem, co gorsze, booking czy przewoźnik olali temat całkowicie i nie otrzymuje żadnych informacji, kiedy zwrot do mnie dotrze. Na czacie Booking.com nikt nie odpowiada, dzwoniąc na infolinię międzynarodową nie otrzymasz żadnej pomocy bo oni są tylko od "rezerwacji noclegów", generalnie sytuacja nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobisz.
Mam zamiar skierować sprawę do rzecznika praw konsumenta i spróbować opcji charge back przez bank, nic innego mi nie zostało ale jeśli nie chcecie utknąć gdzieś jak już polecice i nie stracić przy tym kasy jak i nerwów to zdecydowanie nie kupujcie biletów przez Booking bo nikt wam nie pomoże z ich strony.
@Krupier: Chargeback nieuznany przez bank Citi Handlowy.
Booking, to się nadaje najwyżej do tego do czego jest przeznaczony- szukania i rezerwacji hoteli, o ile potem nie zarezerwujesz na własną ręke...
@HeniekZPodLasu: zazwyczaj tak sie robi bo możesz kupić lot 20% taniej
W sensie dlaczego wybrałeś opcje droższą i bardziej zagmatwaną, od tańszej i prostszej czyli zakupu w wizz?
Poza tym, umówmy się, każdej platformie trafia się wtopa. Ja akurat nie narzekam na Booking a parę lotów już przez nich kupiłem. Chociaż tak naprawdę, kupujesz je przez Gotogate.
https://wykop.pl/link/7739363/pozew-zbiorowy-przeciwko-booking-com
Pozew zbiorowy przeciwko booking.com