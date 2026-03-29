Cześć,

Pisze to jako przestroga, jeśli planujesz lecieć gdziekolwiek to zdecydowanie nie popełniaj mojego błędu i nie kupuj biletów lotniczych przez Booking.com

Na początku marca dokonałem zakupu biletów z Warszawy na Sycylię, po jakimś czasie otrzymałem informację, że loty nie mogą być zrealizowane, napisali, że w ciągu paru dni otrzymam zwrot pobranych środków.

Pierwszy i ostatni raz kupiłem bilety lotnicze przez Booking.com.

Niestety minął praktycznie miesiąc a zwrotu nie otrzymałem, co gorsze, booking czy przewoźnik olali temat całkowicie i nie otrzymuje żadnych informacji, kiedy zwrot do mnie dotrze. Na czacie Booking.com nikt nie odpowiada, dzwoniąc na infolinię międzynarodową nie otrzymasz żadnej pomocy bo oni są tylko od "rezerwacji noclegów", generalnie sytuacja nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobisz.