Po dodaniu poprzedniego znaleziska opisującego statystyczną dysproporcję pomiędzy mężczyznami a kobietami w Polsce w obszarze krwiodastwa postanowiłem zbadać przyczynę tego stanu rzeczy. Przypomnijmy: według danych GUS w 2024 r. 74,8% krwiodawców stanowili mężczyźni, a 25,2% kobiety. Dla porównania, w innych dużych krajach europejskich i USA proporcje przedstawiają się następująco:

USA (2023): 50,1% mężczyźni / 49,9% kobiety link

Francja (2024): 47% mężczyźni / 53% kobiety link

Niemcy (2023): 56% mężczyźni / 44% kobiety link

Wielka Brytania (2019): 43% mężczyźni / 57% kobiety link

Jak widać, proporcje płci w ww. krajach są bardziej zbliżone. Czy różnica może wynikać z bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących oddawania krwi w Polsce? Sprawdźmy oficjalne wymogi:

Polska: 18-65 lat, minimum 50 kg; kobiety mogą oddać maksymalnie 4 razy w 12 miesięcy, mężczyźni 6 razy, a przerwa między oddaniami krwi pełnej wynosi co najmniej 8 tygodni. Narodowe Centrum Krwi podaje też czasową dyskwalifikację w ciąży i przez 6 miesięcy po porodzie albo po zakończeniu ciąży. W praktyce publiczne polskie materiały wskazują również, że w czasie miesiączki i przez około 3–4 dni po niej nie powinno się oddawać krwi. link

USA: minimum 50 kg / 110 lbs, oddanie krwi pełnej co 8 tygodni / 56 dni; minimalna hemoglobina standardowo 12,5 g/dL dla kobiet i 13,0 g/dL dla mężczyzn. Amerykańskie regulacje dopuszczają u kobiet pewną elastyczność proceduralną przy Hb 12,0-12,5 g/dL, jeśli dana procedura została zaakceptowana przez FDA.

Francja: 18-70 lat, ponad 50 kg; minimum 8 tygodni między donacjami; kobiety do 4 oddań w 12 miesiącach, mężczyźni do 6. Po ciąży obowiązuje okres do 6 miesięcy po porodzie. Brak polskiego zakazu „miesiączka + 3 dni”, natomiast EFS w pre-screeningu pyta m.in. o niedawne krwawienia, w tym obfite miesiączki, co sugeruje bardziej zindywidualizowaną ocenę niż prostą automatyczną dyskwalifikację. link

Niemcy: minimum 56 dni / 8 tygodni między oddaniami krwi pełnej; kobiety maksymalnie 4 razy w 12 miesiącach, mężczyźni 6 razy. Niemiecka wytyczna hemoterapii mówi, że odstęp „zwykle” powinien wynosić 12 tygodni, ale minimum to nadal 8 tygodni, a roczna objętość oddanej krwi nie może przekroczyć 2000 ml u kobiet i 3000 ml u mężczyzn, co w praktyce odpowiada modelowi 4 vs 6 oddań. Niemieckie materiały DRK mówią natomiast wprost, że oddawanie podczas miesiączki jest dopuszczalne, jeśli kobieta czuje się dobrze; menstruacja ma „drugorzędne znaczenie” wobec ogólnej gospodarki żelazowej. Po porodzie obowiązuje 6 miesięcy przerwy link

Wielka Brytania: 17-65 lat dla pierwszego dawstwa, minimum 50 kg; mężczyźni mogą oddawać krew co 12 tygodni, kobiety co 16 tygodni. Minimalne Hb to 125 g/L dla kobiet i 135 g/L dla mężczyzn. NHSBT wyjaśnia wprost, że dłuższy odstęp u kobiet wprowadzono dla ochrony poziomu żelaza. NHS nie stosuje zakazu oddawania krwi podczas miesiączki - można oddać, o ile miesiączki nie są obfite / bolesne i nie ma innych problemów. Po porodzie trzeba odczekać 6 pełnych miesięcy. link

Konkluzje?

Polska nie odstaje restrykcyjnością od Francji i Niemiec w przypadku głównych parametów. We wszystkich krajach są one zbliżone: 8 tygodni minimum, 4 oddania rocznie dla kobiet, 6 dla mężczyzn. W przypadku UK przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne niż w Polsce - kobiety muszą czekać 16 tygodni do kolejnej donacji.

Gdzie więc przepisy mogą stanowić realny problem? Najbardziej w oczy rzuca się miesiączka. Polskie wymogi zaznaczają, że w czasie miesiączki i kilka dni po niej nie powinno się oddawać krwi. W UK i Niemczech podejście jest wyraźnie bardziej liberalne: nie ma automatycznego zakazu - liczy się samopoczucie, obfitość krwawienia i ocena ryzyka niedoboru żelaza. Francja także stawia w tej kwestii na bardziej indywidualne podejście do krwiodawcy.

Drugi możliwy element to zarządzanie żelazem. Część krajów zachodnich wdraża bardziej aktywne monitorowanie ferrytyny i sterowanie odstępami między donacjami, zamiast ograniczać się do prostej kwalifikacji „przechodzi / nie przechodzi”. To szczególnie pomaga kobietom. link