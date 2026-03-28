Orlen podniósł hurtowe ceny paliw
Orlen podniósł w sobotę hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześc., a hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześc. wynika z danych publikowanych przez koncern.Makavlani
I jest to wzrost po tygodniu obniżek - w dalszym ciągu cena 5714 zł / m3 jest niższa niż tydzień temu.
Data zmiany Cena [PLN/m3]
28-03-2026 5 714
ALE!
Wiecie że vat nie ma znaczenia dla przedsiębiorców, firm, transportu? Że tak czy inaczej vat się odlicza, czyli nie płaci de facto, jeśli auto jest firmowe?
A jeżeli cena netto paliwa idzie w górę, to jak uważacie, jakie są tego implikacje? Kto za to
@viruszg: a co z akcyzą?
Jeżeli chcecie sprawdzić czy teraz faktycznie Orlen nas roocha na marżę to wystarczy spojrzeć na zysk netto za kwartał
2022
Minimalna 2 364 zł - 455 litrów
Średnia 4 710 zł -
Jeszcze chwila i cukier znowu po 10zł i masło po 15zł
Głapa, jak nie chcesz znowu 20% inflacji to zacznij już podnosić stopy procentowe.