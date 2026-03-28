Rząd wprowadza oświadczenia dla przeprowadzających się na wieś.
Nowe przepisy mają ukrócić konflikty między rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi. Każdy, kto buduje dom na terenie rolniczym, będzie musiał podpisać oświadczenie, że akceptuje zapachy i hałasy wynikające z produkcji rolnej. Koniec z pozwami za zapach obornika czy pracujący kombajn.Kruk_
Kiedyś jeden rolnik w okolicy miał problem z ludźmi z miasta bo darli mordę jak tylko traktor pojawił się na polu.
To nie zawsze dotyczy stałych mieszkańców.
@Blackorange: i to będzie piękne wylanie dziecka z kąpielą, januszex z hodowlą świń czy drobiu będzie mógł teraz bezkarnie oszczędzić na filtrach powietrza (bo to nie jest tak, że się nie da - da się zrobić żeby praktycznie nie śmierdziało tylko kosztuje)
jedyne co musi śmierdzieć to jest obornik na polu, ale to śmierdzi okresowo
Tzn. że z jednej strony głośnych imprez po 22 się nie organizuje, ale z drugiej prawa do bezwzględnej ciszy nie ma i nie można jej wymagać. Sąsiad ma prawo do normalnego życia, ma prawo wrócić do domu późno, wziąć prysznic itd., to będzie w jakimś stopniu słyszalne i należy to zaakceptować.
Jak ktoś chce smrodzić to niech to robi w konkretnym miejscu i nie będzie afer ze komuś ze spokojnym gospodarstwem owali w takim kierunku (bo to raczej o takich akcjach było głośno na wykopie).
A akcje typu żniwa czy pszczoły to sądy powinny z automatu upierdzielać i by się skończyło rumakowanie
@HeniekZPodLasu: to powinna rozwiązać wentylacja i filtry na niej - bo to też szkodzi obecnym mieszkańcom, a natężenie zapachu z nowej ogromnej chlewni nijak się ma do typowego zapachu wsi
Właściciel ktory wybudował moze sprzedac dowolnej osobie ktora nic podpisywać nie musi.
Dzieci właścicieli też nic nie podpisywały.
Samo
Jeśli chodzi o hałas to to uwzględnili:
Rozumiem uzależnić pozwolenie na budowe od tego, bo to pozwolenie wydaje organ państwowy więc może pokrzyżować nam plany.
Ale zakup istniejącej nieruchomości? Funkcjonariusz państwowy wpadnie przez okno do notariusza w trakcie zakupu i zatrzyma transakcję czy co? xD Czy rolnicy w asyście policji będa nas wyrzucać z nowego domu, bo nie podpisałem? xD