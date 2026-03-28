Steam w końcu zaktualizował kursy walut. To szansa na to, że gry będą tańsze.
Od teraz 1 dolar będzie równy około 3,85 zł. Twórcy gier dostali szansę wyceny gry na jeden z trzech sposobów: 1. Konwersja według kursu walut. 2. Konwersja według siły nabywczej. 3. Konwersja wielozmienna. Przykładowo dla ceny bazowej $69.99 będzie to odpowiednio 249,99 zł, 134,99 zł i 299,99 zł.zaye93
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Ostatnio trafiłem też na cennik https://www.fastmail.com/pricing/pl/ i to kolejny przykład jak nas walą na cenach. 25zł w Polsce vs €5 w całej Europie.
Już lepiej gdyby nam bank przewalutował cenę z PLN na Euro lub USD. Lepiej byśmy na tym wyszli niż te przeliczenia z d--y
@helghast: Fastmail UK. Z ciekawości sprawdziłem.
Aktualizują sobie kurs walut kiedy chcą i jest im to na rękę, a jak by na tym stracili to nagle udają niewidomych. Zyski są prywatyzowane, a koszty lub ryzyko kursowe przerzucane na klienta.
@Akatrosh: to prywatna firma, a Ty nie masz obowiązku korzystać z ich usług.
@iErdo: bo? Skoro aktualizuje przeliczniki walut, to co stoi na przeszkodzie?
Krotki przyklad:
Dev ustawil cene na 10usd wszedzie, pozwolil steamowi na ich przelicznik regionalny. W PL po bandyckim przeliczniku gra kosztuje (przykladowo) nie 38zl,
@patryk-wuwuw: Właśnie, że raczej (chyba) zrobi. Główny model biznesowy Valve to branie 30% od każdej kupionej gry ze steama. Steam Deck i Steam Machine, i w ogóle wspieranie linuksa przez Valve bierze się z tego, że ich biznes działa na platformie konkurenta, konkurenta, który w każdej chwili może ich odciąć.